Novomeščani bi končali niz, Ljubljančani bi ga nadaljevali

Odpri galerijo

Kapetana Krke Luko Lapornika (v sredini) in druge Novomeščane čaka domala nemogoča misija: v prvem letošnjem derbiju in tretjem v sezoni Dolenjci ščejo pot iz krize proti Ljubljančanom, ki so nanizali tri zaporedne zmage v regionalni ligi. FOTO: ABA