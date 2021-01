Oboleli Towns obljubil, da ne bo končal v krsti

V severnoameriški ligi NBA imajo na začetku nove sezone veliko težav zavoljo pandemije novega koronavirusa. Ta je prizadel veliko ekip in košarkarjev, med katerimi pa izstopa zgodba obolelega člana Minnesote25-letni Towns je v zadnjem delu dni doživel veliko družinskih tragedij, saj je zaradi koronavirusa aprila izgubil mamo, nato pa še šest sorodnikov.S tem pa še ni bilo konec težav za ameriškega košarkarja, ki je pred tekmo z Memphisom sporočil, da je tudi sam zbolel za koronavirusom. V čustveni objavi na družabnih omrežjih je zapisal:»Pred današnjo tekmo sem prejel še en grozen klic z novico, da sem pozitiven na Covid-19. Nemudoma bom začel s samoizolacijo in sledil vsem protokolom. Vsak dan molim, da se nočna mora z virusom umiri, in vse naprošam, da zadevo jemljejo resno in se držijo potrebnih ukrepov. Sami ne moremo ustaviti širjenja virusa, potreben bo skupni trud vseh nas. Srce se mi lomi da moja družina, še posebej oče in sestra, še naprej trpi zaradi tegob, ki jih povzroča ta diagnoza, saj še predobro vemo, kakšen je lahko končni rezultat. Svoji nečakinji Jolani in nečaku Maxu obljubljam, da ne bom končal v krsti poleg babice. Premagal bom to.«Karl Anthony Towns je vstopil v svojo šesto sezono v ligi NBA, v kateri ima povprečje 22 točk in 12,5 skoka na tekmo.Tekma med Minnesoto in Memphisom je bila prestavljena, ker Townsovo moštvo ni imelo zadostnega števila igralcev. Vodstvo lige je od začetka sezone zaradi koronavirusa in vseh ukrepov, povezanih z njegovo zajezitvijo, prestavilo že 13 tekem.