Oče se je vrnil v dvorano in sin je zablestel

V finalu vzhodne konference košarkarske lige NBA je moštvo Indiana Pacers doseglo pomembno zmago ter povedlo s 3:1 v zmagah proti ekipi New York Knicks. Tako Indiano le še ena zmaga loči od napredovanja v veliki finale lige NBA.

Junak večera v dvorani Gainbridge Fieldhouse v Indianapolisu je bil Tyrese Haliburton. Ta je dosegel svoj drugi trojni dvojček v končnici v karieri in pomagal domači ekipi k zmagi s 130:121 na četrti tekmi konferenčnega finala. Zbral je 32 točk, dodal 15 asistenc in 12 skokov, pri tem pa v 38 minutah ni izgubil nobene žoge in je postal prvi igralec v zgodovini končnice lige NBA s trojnim dvojčkom, ki je sestavljen vsaj iz 30 točk, 15 asistenc in 10 skokov, brez izgubljene žoge.

Indiana, ki je na tretji tekmi konferenčnega finala doma izgubila 20 točk prednosti, je z domačim zmagoslavjem prevzela vodstvo s 3:1 v finalu vzhodne konference. »Samo skušal sem biti agresiven, poskušal sem se odzvati,« je dejal Haliburton in poudaril: »Počutil sem se, kot da sem pustil ekipo na cedilu na tretji tekmi, zato je bilo pomembno, da pridem sem in preprosto igram. Fantje so me postavili v položaj, da igram in igram svojo igro, in človek, to je velika zmaga za nas.«

Haliburtonov oče je bil v areni po enomesečni prepovedi igranja po incidentu na igrišču z zvezdnikom Milwaukeeja Giannisom Antetokounmpom na začetku končnice. »Hudiča, ja. Vesel sem, da je stari v stavbi,« je rekel Haliburton: »Zaradi tega je še veliko bolj sladko. Imel sem malo opraviti s tem.

Njegovi Pacers so se nazadnje uvrstili v finale lige NBA leta 2000 in nikoli niso osvojili naslova prvaka lige NBA. Knicks pa niso dosegli finala lige NBA že od leta 1999, njihov zadnji naslov prvaka od dveh pa je iz leta 1973. Prvenstvo so osvojili tudi leta 1970.

V finalu zahoda Oklahoma City Thunder vodi s 3:1 v zmagah proti Minnesota Timberwolves.