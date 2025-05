Indiana še enkrat pokvarila veselico v Madison Square Gardnu (VIDEO)

Nič ni bilo od vrnitve košarkarjev New York Knicks v finalu vzhodne konference lige NBA. Potem ko so izločili branilce naslova Boston Celtics, so naleteli na še bolj čvrstega tekmeca. Indiana Pacers so dobili tudi drugo tekmo v Madison Square Gardnu, bilo je 114:109, in povedli z 2:0 v seriji na štiri zmage. Ta se zdaj seli v Indianapolis za tekmi št. 3 in 4. Danes ponoči se bosta na zahodu tretjič srečala Minnesota Timberwolves in Oklahoma City Thunder. Oklahoma vodi z 2:0 v zmagah.

Na tekmi se je razigral Pascal Siakam, ki je z 39 točkami dosegel osebni rekord v končnici. Vnovič pa je Indiana igrala pogumno, saj je priložnost za igro dobilo kar 11 košarkarjev, pri New Yorku osem in kar šesterica je dosegla dvomestno število košev. Tyrese Haliburton je 14 točkam dodal 11 podaj in osem skokov.

Gledalci v New Yorku so videli izjemno zanimivo končnico. Po izenačenem uvodu zadnjega dela na 81:81 so si gostje z delnim izidom 29:19 2:45 minute pred koncem priigrali vodstvo s 110:100. New York pa je odgovoril z delnim izidom 9:0 in Josh Hart je svojo ekipo 14 sekund pred koncem pripeljal na točko zaostanka.

Sledili so hitri prekrški, Aaron Nesmith in Myles Turner pa sta zanesljivo izvajala proste mete. Vmes je Jalen Brunson zgrešil met za tri točke, ki bi gostiteljem lahko zagotovil podaljšek. Indiana se je s tem razveselila že šeste zaporedne zmage v play offu.

»Smo ekipa in ni pomembno, kdo zadeva. In prav to mi je pri tej ekipi zelo všeč. Zase lahko rečem, da sem bil v napadu tokrat le bolj agresiven,« je tekmo pokomentiral Kamerunec Siakam, ki je bil mnogo bolj umirjen na prvi tekmi, kjer je dosegel 17 točk.

»Soigralci so opravili ključni del, me našli na terenu in jaz sem zadeval. Danes sem bil to jaz, naslednji večer bo to kdo drug. Prav zaradi tega smo posebni,« je še dejal košarkar Indiane.

»Pascal je veteran, ki se je velikokrat srečal s takšnimi tekmami končnice. Ve, kako pomembna sta na terenu potrpljenje in disciplina. Tekme končnice so vedno proces v katerem deluje cela ekipa. Da to razume, je dokazal z 39 točkami na izkušen način, brez izsiljenih metov,« pa je svojega košarkarja pohvalil trener Indiane Rick Carlisle.

Pascal Siakam je blestel z 39 točkami. FOTO: Wendell Cruz/Reuters

Brunson je za New York Knicks dosegel 36 točk, Karl-Anthony Towns in Mikal Bridges po 20. Trener Tom Thibodeau pa je za tekmi v gosteh že napovedal, da bo treba spremeniti malenkosti v igri, če želi ekipa, ki se je prvič po 25 letih uvrstila v konferenčni finale, naredit še korak naprej.

»Na obeh tekmah smo bili blizu zmagi, a v končnici nismo našli pravega načina. Zdaj se moramo pripraviti na naslednji izziv. Dobro moramo analizirati tekmo in narediti popravke,« je dejal.