Dončić ukrotil Kelte iz Bostona, sledi soočenje z Dragićem

Nova super tekma Luke Dončića in nova super zmaga košarkarjev Dallas Mavericks v ligi NBA. Tokrat so bili v evropskem terminu boljši od Boston Celtics s 95:92. Ob polčasu so zaostajali za 13 točk, a že v tretji četrtini prišli v vodstvo in ob koncu ohranili mirne živce.

Dončić je igral 38 minut in 41 sekund, dosegel je 26 točk (met iz igre 8:16; za tri 4:10, prosti meti 6:6), 8 skokov in 8 asistenc. Izgubil je pet žog. Dorian Finney-Smith je dodal 19 točk za Dallas, Spencer Dinwiddie 18 in Jalen Brunson 14, Maxi Kleber se je izkazal s 14 skoki in tremi blokadami. Pri Keltih je pet igralcev doseglo dvomestno število točk, 21 jih je zbral Jayson Tatum.

Luka Dončić je bil spet najboljši strelec Dallasa. FOTO: Maddie Meyer/AFP

Dončić je 1:36 pred koncem pri zaostanku z 89:92 ukradel žogo in s četrto trojko izenačil. Blokada Kleberja je omogočila nov napad gostov, ki pa so izgubili žogo. Tatum je zgrešil za dve točki. Dončić je devet sekund pred koncem podal Dinwiddieju, ta pa je zadel za tri točke.

A 4,9 sekunde pred koncem so sodniki dosodili osebno napako Dončiću ob poskusu Marcusa Smarta za tri. Dallasov trener Jason Kidd je zahteval pregled posnetka, ker je menil, da je Smart prekršek odigral. Sodniki so se strinjali in odločitev spremenili, Smart tako ni imel treh prostih metov za izenačenje in morebiten podaljšek. Finney-Smith je takoj zatem storil taktični prekršek. Ostale so tri sekunde in pol. Tatum je poskusil z velike razdalje, vendar ni bil natančen in Dallas je prekinil Bostonov niz petih zmag.

Luka Dončić je bil zvezda večera v Bostonu. FOTO: Maddie Meyer/AFP

Dallas bo v noči na četrtek (0.30) gostoval pri Brooklyn Nets, ki so pri New York Knicks zmagali s 110:107. Goran Dragić je za Brooklyn igral dobrih 38 minut in v tem času dosegel 7 točk, 6 podaj in 3 skoke. Sledi torej dvoboj Dončić vs. Dragić.

Dallas je dobil osem od zadnjih desetih tekmah in z 42. v sezoni ujel Utah Jazz na četrtem mestu zahodne konference. Utah ima sicer tekmo manj. Za dve zmagi zaostaja Denver Nuggets. Bolj ali manj je jasno, da bodo Teksašani šli neposredno v končnico. Brooklyn je osmi v vzhodni konferenci in se mu obeta play-in za končnico. Dobil je tri zaporedne tekme.

Dončič je s povprečjem 28,1 točke na tekmo peti strelec v ligi, peti je tudi po asistencah (8,6).