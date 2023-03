Oklahoma po zmagi nad Clippers pred Dončićevim Dallasom

Košarkarji Oklahoma City Thunder so v severnoameriški ligi NBA v gosteh premagali Los Angeles Clippers s 101:100. S tem so prehiteli Dallas Mavericks slovenskega zvezdnika Luke Dončića, ki so zdaj na osmem mestu zahodne konference.

Oklahoma ima enako razmerje zmag in porazov (36-36) kot Dallas, a boljši medsebojni izkupiček. Deset tekem pred koncem rednega dela se je povzpela na sedmo mesto. Clippers so ostali na petem z 38 zmagami in 35 porazi.

Ob zmagi Oklahome se je najbolj izkazal Shai Gilgeous-Alexander z 31 točkami. Mejo 30 točk je presegel 40-krat v tej sezoni. Pri Clippers je met za zmago zapravil Kawhi Leonard (21 točk), poškodoval pa se je Paul George (18 točk). Za zdaj še ni jasno, kako dolgo bo 32-letni zvezdnik moral počivati.

Boston Celtics so po 73 tekmah pri 50 zmagah v sezoni, potem ko so zanesljivo v gosteh s 132:109 premagali Sacramento Kings (43-29). Jayson Tatum je dosegel 36 točk. Jaylen Brown je za kelte dodal 27 točk.

Boston na vzhodu zaostaja le za Milwaukee Bucks (51-20) in ima dve zmagi naskoka pred Philadelphia 76ers (48-23). Četrto mesto pripada Cleveland Cavaliers (46-28), ki so ponoči v gosteh premagali Brooklyn Nets (39-33) s 115:109. Donovan Mitchell je za konjenike dosegel 31 točk.

V boju za neposredno uvrstitev v končnico na vzhodu ostajajo Atlanta Hawks (36-36), ki so zanesljivo ugnali Detroit Pistons s 129:107. Marvin Bagley in Trae Young (12 podaj) sta presegla mejo 30 točk. Prvi je dosegel 31, drugi pa 30 točk.

Do zmag sta ponoči prišli še moštvi Orlando Magic (30-43) in New Orleans Pelicans (35-37), ki še imata možnosti za nastop na play-in turnirju ekip med sedmim in desetim mestom v rednem delu obeh konferenc.

Orlando je ugnal Washington Wizards (32-40) s 122:112, New Orleans pa je bil prepričljiv proti San Antonio Spurs in slavil s 119:84.

Ekipe slovenskih košarkarjev bodo znova dejavne v noči na četrtek. Dallas bo gostil prvake Golden State Warriors, Denver Nuggets Vlatka Čančarja bo gostoval pri Washingtonu, Milwaukee, za katerega Goran Dragić še ni zaigral, pa se bo doma pomeril s San Antoniom.