Olimpija prek Beograjčanov do devete zaporedne zmage

Liga ABA, 19. kolo

Ljubljanska Cedevita Olimpija je v 19. kolu lige ABA uspešno prestala domačo tekmo z beograjskim moštvom FMP (94:86) in podaljšala zmagoviti niz.Zmaji so se z današnjim uspehom maščevali Beograjčanom za poraz ob koncu lanskega dela , hkrati pa so svoj niz zaporednih zmag v vseh tekmovanjih podaljšali na 9 tekem.Sam začetek je pripadel gostom, ki so dosegli 8 izmed prvih 11 točk, vendar pa so jih zmaji hitro ujeli (11:11) in prvo četrtino dobili za pet točk (27:22).Gostitelji so tudi v drugem delu nadzorovali potek tekme in na glavni odmor odšli s prednostjo sedmih točk (58:51), v tretjem pa so se oddaljili že na +14 (69:55). Takšna razlika je bila tudi po dobrih dveh minutah zadnje četrtine, ko je za delni izid 8:2 trojko zadel(84:70).V 35. minuti je bilo že 88:72 za Olimpijo, gostje so se v začetku zadnje minute sicer približali na osem točk zaostanka (82:90), vendar so gostitelji končnico mirno odpeljali do slavja.Pri gostiteljih je bil prvi strelec Američans 17 točkami, Jarrod Jones jih je dosegel 16,pa 15. Pri gostih je bil najbolj razpoloženz 22 točkami.Cedevita Olimpija bo naslednjo tekmo v evropskem pokalu igrala 2. marca proti Virtusu iz Bologne v Stožicah, prav tam dva dni pozneje v domačem prvenstvu proti Rogaški, v liga Aba pa 6. marca v gosteh z Borcem.Cedevita Olimpija - FMP 94:86 (27:22, 31:29, 18:17, 18:18)Cedevita Olimpija: Perry 14 (10:10), Hopkins 8, Murić 10 (3:4), Blažič 15 (8:9), Brown 17 (6:7), Hodžić 11, Jones 16 (2:2), Rupnik 3.FMP: Lazarević 6 (2:2), Čović 10 (2:2), Hands 16 (2:2), Radovanović 5, Pecarski 8 (1:1), Nenadić 22 (6:6), Radonjić 6 (3:4), Vasilić 2, Macura 2 (0:2), Đorđević 9 (1:2).