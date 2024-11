Olimpija premočna za Mego

Košarkarji Cedevite Olimpije so po spodbudnem začetku sezone, predvsem v evropskem pokalu, padli v krizo. V zadnjih treh tednih so bili brez zmage, najvišji poraz pa doživeli sredi tedna v Valencii, ko so klonili v Valencii z 80:109.

V regionalnem tekmovanju so nazadnje premagali Split pred mesecem dni, na lestvici pa so bili pred današnjo tekmo na predzadnjem mestu s skromnim izkupičkom 2-6. Tekmec za popravni izpit pa je bil zahteven, saj je v Ljubljano prišla mlada zasedba Mege, kluba, ki je v prejšnji sezoni zmaje ustavila v končnici.

Dvoboj je bil večji del zelo izenačen, ekipi sta nihali in imeli boljša in slabša obdobja. Prvi del so dobili domači, a se je Mega v drugi četrtini vrnila s tremi zaporednimi trojkami. Po novem vodstvu domačih pa so gostje v zadnjih sekundah spet s trojko prišli na 46:46.

Po tretji četrtini je za dve točki vodila gostujoča zasedba, po 73:73 v zadnji pa so domači le stopili na plin. Trojka in koš DJ Stewarta, dva prosta meta Jake Blažiča in še ena trojka Stewarta je bilo dovolj za izid 87:78. Ko je nato Devin Robinson dve minuti pred koncem povišal na 90:80, je bilo jasno, da bo zmaga ostala doma, čeprav so si domači prislužili še nešportno osebno napako, česar pa Mega ni več zmogla spremeniti v še kakšen preobrat. S tretjo zmago so Ljubljančani zdaj skočili na 11. mesto.

Robinson je dosegel 25 točk, Stewart je končal pri 23, Blažič pa pri 21.

Zdaj je na vrsti reprezentančni premor, naslednji izziv v ligi Aba pa Ljubljančane čaka 30. novembra, ko bodo gostovali v Čačku.