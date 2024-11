Borbena Olimpija v končnici morala priznati poraz

Ni se izšlo za košarkarje Cedevite Olimpije v 7. kolu evropskega pokala. V Stožicah je bil v zanimivi tekmi boljši francoski Bourg z 90:83 (STATISTIKA).

Za borbene Ljubljančane je to četrti zaporedni poraz v vseh tekmovanjih in osmi v sezoni, kar pomeni, da so v skupnem seštevku vseh tekmovanj padli pod 50-odstotni izkupiček. V evropskem pokalu so pri 4-3, v ligi Aba imajo 2-5, eno zmago pa so zabeležili še na uvodu sezone v slovenskem superpokalu. Najboljši strelec pri Cedeviti Olimpiji je bil kapetan Jaka Blažič s 23 točkami. Naslednji dve tekmi bodo Ljubljančani igrali v gosteh; v soboto jih čaka Zadar, naslednji torek v evropskem pokalu pa Valencia.

Cedevita Olimpija je za razliko od nekaterih prejšnjih nastopov v evropskem pokalu tekmo izgubila v končnici. Imela je svoje priložnosti, 37 sekund pred koncem srečanja je bil izid izenačen 80:80, nato pa je domači kapetan Blažič storil osebno napako pri metu za tri točke, ki je tehtnico prevesila na stran gostov.

Pri Ljubljančanih, ki so si nato privoščili poraz s sedmimi točkami razlike, kar je lahko ob koncu predtekmovanja pomemben faktor, je izstopal Blažič s 23 točkami. Njegov met iz igre je bil 7:12 (trojke 3:6), ob tem pa je zbral še 9 skokov (indeks 33). Ob njem sta mejo desetih točk presegla le še Devin Robinson (15) in Devante Jones (13).

Cedevita Olimpija je dobila skok s 43:34, v vseh preostalih statističnih elementih pa je zaostala za tekmecem. Izstopa 19 izgubljenih žog, zgolj šest zadetih trojk in devet zgrešenih prostih metov.