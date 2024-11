Ob jurišu Cedevite Olimpije so se tudi Zvezdi zatresle roke

Košarkarji Cedevite Olimpije so zabeležili tretji poraz v nizu, v Beogradu je bila pričakovano boljša še Crvena zvezda, ki je v Pionirju slavila z 92:86. Ljubljančani so se dve četrtini in pol dobro upirali evroligaškim tekmecem in v prvih desetih minutah še vodili, Zvezda pa jim je ušla v tretji četrtini. Z delnim izidom 13:0 je Olimpija poskrbela za napeto končnico, a so bili za velik skalp nekoliko prekratki.

V nasprotju z nekaterimi prejšnjimi predstavami tokrat zmajem ne gre očitati bojevitega pristopa in energije v igri, a so za zmago proti nekoliko rezervirani Crveni zvezdi potrebovali popolno predstavo, prikazali pa »le« dobro in za tretjo zmago v tej sezoni jadranske lige je bilo to premalo. Dva strelska mrka Olimpije sta bila preveč, prvega in baražo trojk Isaiaha Canaana (15 točk, 4 trojke) so v drugi četrtini še preživeli, v tretji odgovora na hitro igro in premoč Zvezde pod košem niso imeli.

Devin Robinson je bil znvoa učinkovit v raketi. FOTO: Cedevita Olimpija

Iz poraza lahko košarkarji Olimpije izluščijo tudi nekaj pozitivnega, predvsem nalet in nepopustljivost v zadnji četrtini, ko se kljub vodstvu Zvezde za 19 točk niso predali, sta morda znanilca lepše prihodnosti v košarkarski Ljubljani. Ob hitri igri v zadnjih minutah je Ljubljančanom stekel met za tri točke, razigral se je tudi Martinas Geben (11 točk). Slabi dve minuti pred koncem je imel ob zaostanku za 5 Ali Nikolić po protinapadu odprt met za tri točke, a je bil prekratek in Zvezda je na drugi strani zabila zadnji žebelj v Olimpijino krsto. Najboljši strelec tekme je bil z 21 točkami DJ Stewart, Devin Robinson je zbral tri manj, pri Crveni zvezdi pa je bil najboljši Canaan.

Po sedmih odigranih kolih v ligi ABA Cedevita Olimpija ostaja pri dveh zmagah, če bo črnih minut, ki so jih tudi v Pionirju drago stale, še nekoliko manj, se bodo tudi zmaji odlepili z dna lestvice. Časa za analizo ne bo veliko, že jutri ob 18.30 v Stožice prihaja Bourg, naslednji tekmec v ligi ABA bo v soboto Zadar.