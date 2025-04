Orlando in Golden State sta si podaljšala sezono

Orlando je v dodatnih tekmah za končnico lige NBA doma s 120:95 nadigral Atlanto in si priigral mesto sedmega nosilca na vzhodnem delu lige. To je na zahodnem uspelo tudi moštvu Golden State Warriors, ki je s 121:116 premagalo Memphis.

Orlando si je tako priigral dvoboj prvega kroga končnice z Bostono, branilci naslova prvaka.

»To je odlična priložnost igrati proti najboljši ekipi v ligi in še vedno so prvaki, dokler jih nekdo ne premaga,« je dejal trener Magica Jamahl Mosley. »Predstavljajo veliko izzivov in poskušati moramo najti način, kako te izzive premostiti.«

Branilec Orlanda Cole Anthony je bil najučinkovitejši košarkar pri zmagovalcih. FOTO: Nathan Ray Seebeck/Imagn Images Via Reuters Connect

Najboljši strelec v dvoboju z Atlanto je bil Cole Anthony s 26 točkami, dve več jih je na drugi strani za poraženo zasedbo dosegel Trae Young. Oba sta imela še po šest podaj.

Golden State pa se bo v prvem krogu pomeril s Houstono. V dramatični končnici sta prek 30 točk zabeležila Jimmy Butler in Stephen Curry, prvi jih je imel ob sedmih skokih in šestih podajah 38, Curry pa 37, tudi odločilne v zaključku, ter še osem skokov in štiri podaje.

V vrstah Memphisa je bil najučinkovitejši Desmond Bane s 30 točkami.