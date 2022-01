Partizan se ni sprehodil brez odpora skozi dvorano Leona Štuklja

V uvodnem dejanju 18. kola lige ABA so košarkarji Krke že danes gostili Partizan in pričakovano doživeli deseti zaporedni poraz. Beograjčani so bili uspešnejši z 79:63 (56:40, 39:30, 23:11), a njihov sloviti trener Željko Obradović ni bil pretirano zadovoljen s prikazanim. V nedeljo ob 19. uri bo prišla na vrsto še Cedevita Olimpija na gostovanju pri Budućnosti.

Partizan je na domačem parketu ugnal Novomeščane s 47 točkami razlike, v dvorani Leona Štuklja je imel s Slovencem Gregorjem Glasom v začetni peterki precej težje delo. Gostitelji so se namreč opogumili po začetnem zaostanku 14:29 in začeli kazati zobe uglednemu tekmecu. Vodilni strelec lige ABA Rok Stipčević (za dve 1:2, za tri 4:7) je imel sicer budno spremstvo, a se je povsem približal svojemu sezonskemu povprečju 17,8 točke, po najboljših močeh pa so mu pomagali Adonis Thomas, Miha in Luka Lapornik.

Strelci za Krko: French 1 (1:2), Stergar 4, Stipčević 15 (1:1), Stavrov 6, Kosi 2, L. Lapornik 10 (4:6), M. Lapornik 10 (1:2), Macura 2, Thomas 13 (2:2); Partizan: Kurucs 6 (1:2, Punter 9 (5:5), LeDay 4 (2:2), Avramović 4 (2:2), Koprivica 15 15 (3:5), Dangubić 8 (2:2), Smailagić 10, Moore 9 (2:2), Glas 7 (1:2), Lessort 5 (3:4), Madar 2.