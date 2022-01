Philadelphia še sedmič zapored

V ligi NBA so košarakarski prvaki iz Milwaukeeja doživeli poraz proti moštvu Charlotte, Philadelphia pa je slavila sedmo zmago zapovrstjo in se nekoliko približala vodilnim moštvom v vzhodni konferenci. Na zahodu je presenetljivo izgubil Utah proti Detroitu s 116:126.

Detroitu sta do devete zmage na 39. tekmi v sezoni pomagala Saddiq Bey in Cade Cunningham s po 29 točkami. Najboljši strelec tekme v Detroitu pa je bil Donovan Mitchell z 31 točkami. Gostje so pod košem pogrešali predvsem Rudyja Goberta, enega najboljših obrambnih igralcev lige, ki je v protokolih lige zaradi okužbe z novim koronavirusom.

Utah tako ostaja pri 28 zmagah, zabeležil pa je 13. poraz v sezoni in zaseda tretje mesto tako v ligi kot na zahodu. Pred njim sta Golden State 30-9) in Phoenix (30-9).

Na vzhodu je gneča na vrhu še večja. Tri zmage loči kar šest ekip, drugouvrščeni Brooklyn (25-14) je izgubil proti Portlandu (16-24) s 108:114. Mrežicam je manjkal predvsem James Harden, ki zaradi poškodbe kolena ni igral, na gostujoči tekmi pa je drugič v tej sezoni zaigral Kyrie Irving in dosegel 22 točk.

Kyrie Irving (11) je igral drugo tekmo v sezoni, a Brooklyn ni bil kos Portlandu. FOTO: Troy Wayrynen/Usa Today Sports

Kevin Durant je dodal 28 točk in pobral še deset skokov, a to proti uravnoteženi prvi peterki Portlanda, v kateri so vsi dosegli dvomestno število točk, ni pomagalo. Domače moštvo je slavilo kljub odsotnosti zvezdnikov Damiana Lillarda in CJ McColluma.

Philadelphia (23-16) je po sedmi zaporedni zmagi korak bližje vrhu vzhodne konference, potem ko je s 111:91 ugnala Houston (11-31). Joel Embiid je dosegel 31 točk, pri najslabši ekipi zahoda pa ni bilo razpoloženega košarkarja.

Khris Middleton in Giannis Antetokounmpo (13 skokov, osem podaj) sta za poražene prvake dosegla 27 oz. 26 točk, pri domačih, ki so igrali z osmimi razpoložljimi košarkarji, pa je 27 točk dosegel Terry Rozier.

Ponoči je do zmage po podaljšku prišel Boston (20-21) proti Indiani (15-26). Prvi so s pomočjo Jaylena Browna, ki je dosegel 26 točk in 15 skokov, slavili s 101:98. Domantas Sabonis je za Indiano dosegel trojni dvojček z 11 točkami, desetimi podajami in 23 skoki.

New York (20-21) je s 111:96 ugnal San Antonio (15-25), Cleveland (23-18) pa je bil s 109:108 boljši od Sacramenta (16-27).