Phoenix se je otresel rasista

Košarkarsko moštvo Phoenix Suns in tudi liga NBA so se naposled otresli enega od nezaželenih lastnikov Roberta Serverja. Rasizma in mizoginije obtoženega milijarderja je pri lastništvu kluba iz Arizone, ki je v minuli sezoni v polfinalu zahodne konference izgubil proti Dallasu, zamenjal Mat Ishbia.

Poslovnež, sicer hipotekarni posojilodajalec, je za Phoenix odštel rekordnih 3,8 milijarde evrov, s čimer je prekosil doslej najvišji izkupiček za enega od moštev v NBA. Joe Tsai je leta 2019 odštel 2,2 milijarde € za priljubljene kratkohlačnike iz New Yorka (Knicks). Na Forbesovi lestvici najvrednejših moštev v ligi NBA so sicer na vrhu Los Angeles Lakers s 4,7 milijarde €.

Ishbia je bil nekoč univerzitetni košarkar pri Michigan State. »Košarka je v središču mojega življenja od mojih srednješolskih dni,« se je, med drugim, predstavil v svoji izjavi za javnost Ishbia, ki je po Forbesu »težak« 4,3 milijarde evrov.