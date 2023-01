Po 26 minutah dremeža sta se Luka Dončić in Dallas le prebudila

V nadaljevanju preberite:

Dve zaporedni nagradi za najboljšega košarkarja tedna v zahodni konferenci lige NBA nista za dolgo uspavali Luke Dončića. Pravzaprav le do 26. minute gostovanja v Houstonu. Do takrat je dosegel zgolj deset točk ob metu iz igre 3:12, Dallas pa je zaostajal z 18 točkami razlike. Kot že ničkolikokrat doslej pa je pravočasno pokazal zobe in popeljal svoje moštvo do sedme zaporedne zmage (111:106). Toliko jih je zadnjič nanizalo marca 2011, nekaj mesecev pred osvojitvijo edine šampionske lovorike.

Dallas je v zadnjih desetih dneh kar trikrat dobil teksaški derbi s Houstonom, kar samo po sebi še ni podvig, toda pred začetkom serije uspehov se je kar nekajkrat opekel proti slabše uvrščenim tekmecem. Kako je boj s tekmovalno nezrelostjo komentiral Dončić? Kdo mu najbolj diha za vrat na vrhu lestvice najboljših strelcev sezone? Kako visoko je s 60 točkami s prednovoletnega dvoboja proti New Yorku?