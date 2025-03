Kaj sta si šepetala Dončić in Mosley (VIDEO)

Po tretjem zaporednem porazu košarkarjev Los Angeles Lakers v Orlandu – kljub 32 točkam Luke Dončića je bilo 118:106 – je slovenski zvezdnik stopil do domačega trenerja Jamahla Mosleyja, s katerim je preživel tri leta v Dallas Mavericks.

Dončić in Mosley sta se objela in pokramljala, ob tem pa sta oba držala dlani pred usti, da ne bi bilo mogoče razbrati, kaj sta si imela povedati.

Mosley je bil od leta 2014 sedem let pomočnik trenerja v Dallasu in je bil v zadnjih treh letih predan delu z Ljubljančanom. Dončić ga zelo spoštuje in je leta 2021 novinarjem dejal, da je Mosley sposoben postati glavni trener v ligi NBA, kar je naposled postal.

Jamahl Mosley in Luka Dončić sta imela pristen odnos v Dallasu. FOTO: Jerome Miron/USA Today Sports

Mosley mu je vrnil uslugo in je februarja po šokantni menjavi, po kateri je moral Dončić čez noč iz Dallasa in v Los Angeles, zavrnil kritike, da slovenski as slabo skrbi za svoje telo.

Posnetek njunega današnjega pogovora je postal viralen in večina komentarjev namiguje, da je bila izgovorjeno tudi ime Nica Harrisona, človeka, ki je Luko poslal v Kalifornijo.