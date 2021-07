Po novem slovenskem šovu stotica tudi v poljskem obroču

V nadaljevanju preberite:

Poljski košarkarji so bili bistveno zahtevnejša ovira za slovensko reprezentanco kot Angola, a niti za trenutek niso mogli ogroziti njene druge gladke zmage v kvalifikacijah za olimpijske igre. Po 13. uspehu v 14 soočenjih z osmo zasedbo z zadnjega svetovnega prvenstva bodo Luka Dončić in soigralci danes uživali v dnevu brez tekme, od sobote pa bo šlo v Kaunasu zares in brez popravnega izpita. V polfinalu proti Venezueli in, upajmo, v nedeljo še proti zmagovalcu dvoboja med Litvo in Poljsko. Kaj lahko krepi njihov optimizem?