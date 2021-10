Po slabi uvodni četrtini zaigrali kot znajo in zmorejo

Cedevita Olimpija je na zahtevnem gostovanju pri Igokei zabeležila tretjo zmago (101:83) v sezoni in preskočila tekmeca na lestvici. Odločilna sta bila predvsem tretja četrtina (28:13) in izboljšanje skoka (26:24) po zelo slabi prvi četrtini v tej prvini igre.

Ljubljančani so bili v prvem delu igre v skoku povsem nebogljeni, Igokea je to bitko dobila s kar 14:1, od tega 9:0 v napadu, s čimer je srbski predstavnik prihajal do številnih priložnosti iz drugih napadov.

Vseeno so domači prvo četrtino dobili s 25:20, v drugi pa so varovanci Jurice Golemca, ki se je med minutami odmora nekajkrat pošteno razjezil, strnili vrste in vzpostavili ravnotežje tudi pod obema košema. Po trojki Jacoba Pullena so Ljubljančani povedli za štiri (42:38), na odmor pa so odšli s +5.

Cedevita Olimpija je vse bolje zapirala prostor pod košem, v napadu pa je bila vse bolj učinkovita, kar se je hitro pokazalo tudi na semaforju. Po košu in izkoriščenem prostem metu Jake Blažiča je prednost narasla na deset točk, po zabijanju slovenskega reprezentanta ter nato še trojki Melvina Ejima pa še na 18 (75:57).

Razlika je bila po treh četrtinah 20 točk, Ljubljančani pa se niti v zadnji četrtini niso ustavili. Po trojki z ogromne razdalje Luke Rupnika je prednost znašala +28 (89:61), s čimer so gosti kljub manjšemu padcu v igri v nadaljevanju zapečatili dve točki na sicer zahtevnem gostovanju.

Pri slovenskem predstavniku je bil na koncu najbolj učinkovit Melvin Ejim (indeks 32), ki je dosegel 22 točk in pobral še devet skokov. Z 19 točkami sta se izkazala tudi Jacob Pullen, ki je ob tem prispeval še sedem podaj, in Marcus Keene, Zach Auguste pa se je ustavil pri 16.

Cedevita Olimpija bo v naslednjem krogu lige Aba v soboto, 6. t. m., gostila košarkarje Splita, vmes pa jih v sredo čaka še obračun v evropskem pokalu proti turškemu Bursasporu.

