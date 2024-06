LeBron James bo igral s svojim sinom

Los Angeles Lakers so v drugem krogu s 55. izborom na naboru severnoameriške košarkarske lige NBA izbrali Bronnyja Jamesa, sina LeBrona Jamesa, ki tudi igra za Lakerse. Tako bosta postala prvi oče in sin, ki bosta sočasno igrala v ligi NBA in prvi dvojec, ki bo na isti ekipi, s čimer se je izpolnila želja enemu najboljših igralcev vseh časov.

Bronny James je visok 187 centimetrov, kar ga uvršča med nižje igralce v NBA-ju, a ga krasi odlična igra v obrambi. V minuli sezoni je igral za Univerzo Južne Kalifornije, za katero je odigral 25 tekem in v povprečju zbral 4,8 točke, 2,8 skoka in 2,1 asistence na tekmo. Pred začetkom sezone je zaradi prirojene srčne napake doživel srčni zastoj, zaradi katerega je izpustil začetek univerzitetne sezone, a so mu zdravniki dovolili igrati novembra. Prvo univerzitetno tekmo je odigral decembra.

Najverjetneje naslednje leto ne bo igral velike vloge za Lakerse, lanski 55. izbor na naboru Isaiah Wong je za Indiano v minuli sezoni dal dve točki. Če bi sešteli točke vseh igralcev v zgodovini lige NBA, ki so bili izbrani kot 55., bi bil seštevek za dvanajst tisoč točk manjši od točk, ki jih je v celi svoji karieri dosegel LeBron James.