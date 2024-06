Nova okrepitev košarkarjev Dallasa je Melvin Ajinca

Košarkarji Dallasa so imeli na voljo zadnji, 58. izbor na letošnjem naboru lige NBA (v prvem krogu niso izbirali), a so bili kljub temu aktivni. Z New York Knicks so dosegli dogovor o menjavi, se povzpeli na 51. mesto in izbrali 20-letnega Francoza, ekipo bo okrepil Melvin Ajinca, ki je v minuli sezoni igral za Saint-Quentin v prvi francoski ligi.

Slovenskim navijačem je priimek Ajinca znan, Melvin je bratranec Alexisa Ajincaja, ki je v ligi NBA preživel sedem sezon, bil pa je tudi del francoske izbrane vrste, ki se je pogosto merila s Slovenijo. Mlajši Melvin je lani v igro vstopal s klopi, na tekmo je odigral 24,5 minute in dosegal 9,7 točke, 3,3 skoka in 0,7 asistence. Visok je 203 centimetre, igra na položaju krila, kjer bi bil v najboljšem primeru lahko zamenjava, ki bi nekoliko razbremenila PJ Washingtona in Derricka Jonesa (ko bodo z njim dosegli dogovor o podaljšanju pogodbe).

Nova pogodba za Derricka Jonesa je prioriteta za vodstvo ekipe. FOTO: Kevin Jairaj/Reuters

Dallas v menjavi z Knicks ni plačal veliko, ob 58. izboru (nemški center Ariel Hukporti) na naboru so jim odstopili še pravice do Petterija Koponena (izbran kot 30. na naboru 2007) in nekaj denarja. Luka Dončić je tako dobil novega soigralca, ki pa zelo verjetno vidnejše vloge vsaj v prihajajoči sezoni še ne bo igral.

Generalni direktor Dallasa Nico Harrison je sicer napovedal, da večjih sprememb v ekipi poleti ne bo in da bo prvih sedem, osem igralcev ostalo enakih. Največ vprašanj je glede prihodnosti Tima Hardawayja ml., ki je letos zdrsnil na rob rotacije, Dallas pa si želi z njim prekiniti sodelovanje, da bi v plačni shemi dobili prostor za novo pogodbo za Derricka Jonesa.