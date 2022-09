Po urah resnice v Kölnu zdaj v Berlinu prvič za biti ali na biti

Zmaga vodi med osem najboljših in do dvoboja z zmagovalcem Poljska – Ukrajina, poraz pa pomeni konec sanj o ubranitvi zlate kolajne iz leta 2017. Pred petimi leti se je Slovenija v prvem izločitvenem dvoboju v Istanbulu pomerila z Ukrajino in zmagala z 79:55. V soboto jo čaka Belgija, ki bi morala po vseh pravilih doživeti podobno usodo. Slovenija je v Helsinkih 2017 osvojila prvo mesto v skupini tako kot letos v Kölnu, Ukrajina pa je bila četrta. Tako je tudi tokrat.

»Zdaj ni več popravnih izpitov. Za nas se prvenstvo začenja zares. S takšno energijo in zbranostjo, kot smo odigrali zadnji dve tekmi v Kölnu, se moramo lotiti tudi naslednjih tekmecev. To je ključ,« pravi pomočnik selektorja Jernej Valentinčič.

Podobno razmišlja tudi Edo Murić: »Vse je odvisno od nas. V zadnjih dveh tekmah smo si dvignili samozavest in igro. Končnico prvenstva pričakujemo dobro razpoloženi. Pred nami je prvi preizkus, ki se ga moramo lotiti maksimalno zavzeto.«

»Belgija je povsem solidna ekipa z izkušenimi posamezniki, ki se držijo sistema igre in od njega ne odstopajo, tudi če zaostajajo deset ali petnajst točk. Vcepiti jim moramo našo igro in skušati čim prej narediti dovolj visoko razliko,« dodaja Klemen Prepelič.

Belgijski selektor napovedal slovensko kolajno

Nastop Mika Tobeyja bo znan tik pred dvobojem, ko bo jasno, kako se bo poškodovani gleženj odzval na ogrevanje. Selektor Aleksander Sekulić seveda upa na njegovo pomoč, se pa zaveda, da če ta ne bo potrebna, nima smisla tvegati. V primeru zmage Slovenijo naslednja tekma čaka šele v sredo, 14. septembra.

Belgijci, ki so v predtekmovanju dobili tri tekme (Gruzija, Španija, Bolgarija), o Sloveniji govorijo nadvse spoštljivo. »Gre za fenomenalno reprezentanco. Vsi govorijo Dončić, Dončić, Dončić. A Slovenija ni le Dončić. Slovenija je Goran Dragić, ki igra fantastično, je vodja ekipe v vseh pogledih, poleg tega pa so tu Prepelič, Blažič, Čančar, ... Moja napoved je, da bo Slovenija med tremi najboljšimi reprezentancami na tem eurobasketu,« pravi trener Belgije Dario Gjergja.

Sobotni spored v dvorani Mercedes-Benz v Berlinu se je začel ob 12. uri z dvobojem med Francijo in Turčijo. Po nastopu Slovenije sledi ob 18. uri Nemčija – Črna gora, ob 20.45 pa Litva – Španija. Preostale tekme osmine finala so v nedeljo: Ukrajina – Poljska (12.00), Finska – Hrvaška (14.45), Srbija – Italija (18.00) in Grčija – Češka (20.45).