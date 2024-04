Polfinale ostaja cilj, a Cedeviti Olimpiji proti Megi ne bo lahko

Košarkarji Cedevite Olimpije so s porazom proti Krki v zaključku sezone otežili svoj položaj in končnico jadranske košarkarske lige začenjajo kot 5. nosilci. V četrtfinalu bodo izzivalci beograjske Mege, ki bo v ponedeljek ob 20. uri v Beogradu gostila prvo tekmo.

»Mega že vsaj 10 let igra podobno košarko, s hitro igro so znali že marsikomu, vključno z nami zagreniti kakšno tekmo. A tudi mi imamo svoje prednosti, če jih ne bi imeli, ne bi letos že premagali Partizana, Crvene zvezde in Budućnosti,« je nasprotnika opisal strateg ljubljanskega moštva Zoran Martić.

Beograjčani igrajo najhitrejšo košarko v jadranski ligi in prav s takšnimi nasprotnikami je imela Olimpija v tej sezoni največ težav. »Dejstvo je, da mi ne sodimo med hitrejše ekipe, to je v veliki meri stvar telesnih sposobnosti in tega ne moremo spremenit. Mega ima zelo visoko zunanjo linijo, kar izkoriščajo za številne napadalne skoke, zelo nevarni so tudi v hitrih prehodih v protinapade. Če bomo nasprotnika umirili in jim vsilili svoj ritem, če bomo nadzorovali potek tekme in bili zbrani vseh 40 minut, jih lahko premagamo,« dodaja Martić.

»Imamo veliko časa za pripravo, od začetka marca je že tako, priprava pa ni kaj dosti drugačna, igramo več tekem z njimi, a priprava je zelo podobna. Klik se mora zgoditiv v naših glavah, da spoštujemo pravila, za katera se dogovorimo, da naredimo ta preskok in pridemo do 'breaka' v Beogradu,« pa dodaja kapetan Jaka Blažić.

Preostali pari končnice: Crvena zvezda – Studentski centar, Partizan – Igokea, Budućnost – Zadar. N. Gr. Foto Cedevita Olimpija