Polom Cedevite Olimpije

Košarkarji Cedevite Olimpije so na pripravljalnem turnirju v domačem Tivoliju pristali na zadnjem, četrtem mestu. V tekmi za tretje mesto so morali s 66:82 priznati premoč igralcem Bayerna. Zmagal je Panathinaikos, ki je v finalu s 83:72 premagal turški Anadolu Efes.

Rezultati sicer niso bili v ospredju, saj je bil turnir prijateljske in pripravljalne narave. Ekipe pa so spoznale, kaj lahko pričakujejo od sezone, saj so se v slovenski prestolnici v petek in soboto zbrali evropski klubski prvak, prvak evrolige iz sezon 2020/21 in 2021/22 ter ena izmed ekip, ki se bo v prihodnji sezoni zagotovo borila za mesta v končnici.

Na tekmi med Bayernom in Olimpijo je za zeleno-oranžne Aleksej Nikolić dosegel 10 točk, sledila sta DJ Stewart in Devin Robinson z devetimi. Pri Bayernu sta po 13 točk dosegla Oscar Da Silva in Carsen Edwards, 11 jih je dal Devin Booker.

Na finalni tekmi v tivolski dvorani je bil prvak evrolige vseskozi v prednosti. Ekipi sta se le enkrat izmenjali v vodstvu, Panathinaikos pa si je že ob koncu druge četrtine priigral dvomestno prednost (26:14). V drugem delu igre je Anadolu Efes zaostanek nekoliko zmanjšal, v tretji četrtini pa so se Grki znova oddaljili in se na koncu veselili zmage s 83:72.

Za Panathinaikos je Jerian Grant dosegel 14 točk, Ioannis Papapetrou, Marius Grigonis in Ntinos Mitoglou so jih zbrali po 13. Pri Efesu sta bila dvomestna Daniel Oturu (18) in Jordan Nwora (13).