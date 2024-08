Popoldne Dragić, Nash in Novitzki o karieri po karieri, zvečer rdeča preproga

Dan pred velikim dogodkom, dobrodelno poslovilno tekmo Gorana Dragića, se je v hotelu Austria Trend že začel spremljevalni program. Prvi med dogodki je poslovni, Night of the Dragon Business Talk, ki je razdeljen na dva dela. V prvem slovenski podjetniki razpravljajo o tem, kako strateška partnerstva in sponzorstva v športu prispevajo k skupnemu uspehu.

V okviru drugega panela, Kariera po karieri, pa bodo, kot že ime pove, spregovorili o življenju po tem, ko so sklenili športno kariero. Svoje osebne zgodbe o tem prehodu bodo delili junak jutrišnjega večera Goran Dragić, še en nekdanji igralec NBA in Dragićev mentor Steve Nash, ki je zdaj dejaven v podjetništvu in filantropiji, in Dirk Nowitzki, eden najboljših evropskih košarkarjev vseh časov, ki se posveča svetovanju, investiranju ter humanitarnosti. Sodeloval bo tudi Bill Duffy, eden vodilnih zastopnikov športnikov in ustanovitelj agencije BDA Sports Management.

Spremljevalnih dogodkov se bodo udeležili številni znani športniki, med njimi nekdanji košarkar Raša Nesterović (desno), in poslovneži. FOTO: Jože Suhadolnik

Zvečer se bo dogajanje preselilo na rdečo preprogo, po kateri se bodo v oblekah in kravatah sprehodili vsi udeleženci sobotne poslovilne tekme. Večer bo imel dva vrhunca, razdelitev igralcev v ekipi in dobrodelno dražbo.

Kapetana ekip Goran Dragić in Luka Dončić bosta pokazala svoja dresa in izbrala peterki. Temu bo sledila dražba, na kateri bodo prodajali žogo s podpisi vseh udeležencev (izklicna cena 10.000 evrov), dres s podpisi vseh udeležencev (izklicna cena 10.000 evrov) ter dres Gorana Dragića z osnovne šole Koseze (izklicna cena 15.000 evrov).

Sredstva, zbrana na poslovilni tekmi, na kateri se bo trlo nekdanjih in zdajšnjih zvezdnikov košarke in za katero so bile vstopnice razprodane v rekordno hitrem času, bodo namenjena mladim. Razdelili jih bodo med program Botrstvo v športu, katerega nosilec je Zveza prijateljev mladine Ljubljana Moste - Polje, in fundacijo Gorana Dragića.