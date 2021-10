Popovich: Kako za vraga so našli takšen biser v tako majhni državi?

Gregg Popovich, legendarni trener košarkarjev San Antonia in lastnik petih šampionskih prstanov v ligi NBA, ni nikoli skrival navdušenja nad virtuoznostjo Luke Dončića. Kot pravi, mu je všeč, kako Dallasov zvezdnik razume igro pod obročema ter kako ga spominja na Vladeta Divca, Tonija Kukoča in Dražena Petrovića. Všeč mu je tudi Dončićeva zgodba o otroku iz Slovenije, ki je postavil košarkarski svet na glavo.

»Kako za vraga so našli takšen biser v tako majhni državi?« se je po porazu v Dallasu na glas vprašal 72-letni strateg z očitnimi koreninami na Balkanu. Dončić je od njega mlajši kar 50 let, vendar ga je prevzel z igralno strastjo in sproščenostjo na igrišču.

Brez obrambe ne bo šlo

»Luka ni samo neverjeten igralec, je tudi zelo zabaven fant. Težko je ostati ravnodušen, ko ga vidiš, kako uživa na parketu,« je priznal priljubljeni Pop, ki med vsemi trenerji uživa največji ugled v sodobnem rodu lige NBA. Za trenutek pa se je zamislil in se nasmehnil.

»Menim pa, da bo moral Jason nekaj postoriti na njegovi igri v obrambi. Kdor želi biti uspešen, mora biti vsaj soliden pri defenzivnih nalogah,« je potrdil Popovich in prek medijev pozval Dallasovega trenerja Jasona Kidda, naj nekaj postori v tej smeri. Brez dvoma mu je iste misli že prej posredoval v pogovoru na štiri oči.