Pot do evrolige le preko evropskega pokala?

Predsednik košarkarske evrolige Jordi Bertomeu je sprožil nekaj nemira med klubi iz lige ABA, saj je napovedal možnost, da si nihče ne bi zagotovil uvrstitve v evrolige. Z naslednjo sezono ABA namreč izgublja zagotovljeno mesto med najboljšimi šestnajstimi klubi v najmočnejšem klubskem tekmovanju na stari celini, medtem ko bi se za uvrstitev v evroligo lahko potegovalo še več klubov z ustrezno licenco.



Evroliga se bo, kot kaže, razširila, a to ne bo pomenilo, da se bo prvak lige ABA avtomatično uvrstil vanjo. Po vsej verjetnosti si bo to moral zagotoviti preko evropskega pokala, v katerem bodo lahko tekmovali štirje klubi iz regionalnega tekmovanja.



Bartomeu ne skriva, da je prenova evrolige povezana s tem, da bi med najboljše uvrstili še vsaj en klub iz Francije, morda kar dva, saj meri predvsem na to, da bi odprli vrata klubu iz francoskega glavnega mesta.



»Francija je za nas zelo pomembna. V minulih letih je naredila največji razvoj, šteje tudi tradicija. Tu je Pariz, morda bo trajalo nekaj časa, ampak naš cilj je, da bi v evroligi tekmoval klub iz Pariza,« je priznal Bertomeu.



V košarkarski eliti med kapitalsko največjimi mesti pogrešajo le še Pariz, drugi, kot so Madrid, Barcelona, Milano, Berlin, München, Moskva, Istanbul s podaljškom do Tel Aviva, namreč tvorijo ekonomsko jedro evrolige. Razširitev odpira vrata še kateremu od večjih in pomembnejših evropskih mest.

