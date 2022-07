Srbu in Američanu v enem dnevu 386 milijonov dolarjev

Srbski košarkar Nikola Jokić je uradno podaljšal pogodbo z ekipo Denver Nuggets v severnoameriški ligi NBA, sta na klubski strani potrdila podpredsednik Josh Kroenke in generalni menedžer Calvin Booth. Ameriški mediji so že pred časom poročali, da bo 27-letni košarkar iz Somborja v naslednjih petih letih zaslužil 264 milijonov dolarjev in postal najbolje plačani igralec v zgodovini NBA.

Jokić je v rednem delu minule sezone v povprečju dosegal 27,1 točke, 13,8 skoka in 7,9 podaje na tekmo. Srb je v tej sezoni postal prvi igralec v zgodovini z najmanj 2000 točkami, 1000 skoki in 500 podajami. Z Denver Nuggets je v rednem delu končal na šestem mestu na zahodnem delu lige.

V končnici zanj usoden isti klub kot za Luko Dončića

Denver je nato v končnici resda izpadel že v prvem krogu, boljša je bila ekipa Golden State Warriors, ki je kasneje v velikem finalu na kolena položila Boston Celtics, še prej pa tudi Dallas, za katerega igra Luka Dončić.

Tudi Lillard sprejel novo ponudbo kluba

Ameriški mediji ob tem poročajo, da je Damian Lillard sprejel novo ponudbo vodstva Portlanda. Član zlate ameriške reprezentance na lanskih olimpijskih igrah v Tokiu bo za podaljšanje pogodbe v sezonah 2025/26 in 2026/27 prejel 122 milijonov dolarjev, pogodba pa na bi bila podpisana konec tega tedna.

Enaintridesetletni in 188 cm visoki branilec je od leta 2012 član moštva Portland Trail Blazers. V minuli sezoni je zaradi zdravstvenih težav odigral le 29 tekem, do januarske poškodbe pa je v povprečju dosegal 24 točk, 7,3 podaje, 4,1 skoka in ukradeno žogo na tekmo.

Damian Lillard v majici Portlanda. FOTO: Petre Thomas/Usa Today Sports

Lillard je bil v svoji krstni sezoni 2012/13 izbran za najboljšega novinca v ligi NBA, šestkrat je nastopil tudi na tekmah zvezdnikov. Lani je zastopal ameriške barve na poletnih olimpijskih igrah v deželi vzhajajočega sonca in po zmagi na finalni tekmi proti Franciji s 87:82 osvojil zlato odličje. Na tem olimpijskem turnirju je nastopila tudi Slovenija, v tekmi za bronasto kolajno je klonila proti Avstraliji s 93:107.