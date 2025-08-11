Če svetovnim prvakom nasujejo 30 točk, jih lahko tudi na Poljskem

V nadaljevanju:

Slovenska reprezentanca je v Mannheimu pokazala, da lahko brez Luke Dončića kljubuje tudi najboljšim v Evropi. Mladi igralci so s pogumom in energijo presenetili svetovne prvake ter jih držali v šahu vse do zadnjih minut. Poraz je bil tesen, a prinesel pomembno sporočilo – ta ekipa zna in zmore.

- kako so Padjen, Smrekar in Cerkvenik izkoristili priložnost proti nemškim zvezdnikom

- kako so Slovenci v 3. četrtini dosegli kar 30 točk

- kaj je selektor Sekulić videl kot ključno za preskok v miselnosti ekipe