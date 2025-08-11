  • Delo d.o.o.
    PREMIUM   D+   |   Košarka

    Če svetovnim prvakom nasujejo 30 točk, jih lahko tudi na Poljskem

    Slovenska izbrana vrsta je v Mannheimu potrdila potencial za prihodnost, mladeniči si zaslužijo vidno vlogo. Z boljšo igro v obrambi tudi skok ni bil težava.
    Mark Padjen se je izkazal, nato pa po udarcu v koleno žal odšepal z igrišča. FOTO: Matthias Stickel
    Galerija
    Mark Padjen se je izkazal, nato pa po udarcu v koleno žal odšepal z igrišča. FOTO: Matthias Stickel
    Nejc Grilc
    11. 8. 2025 | 15:00
    11. 8. 2025 | 17:12
    4:54
    Slovenska reprezentanca je v Mannheimu pokazala, da lahko brez Luke Dončića kljubuje tudi najboljšim v Evropi. Mladi igralci so s pogumom in energijo presenetili svetovne prvake ter jih držali v šahu vse do zadnjih minut. Poraz je bil tesen, a prinesel pomembno sporočilo – ta ekipa zna in zmore.

    - kako so Padjen, Smrekar in Cerkvenik izkoristili priložnost proti nemškim zvezdnikom

    - kako so Slovenci v 3. četrtini dosegli kar 30 točk

    - kaj je selektor Sekulić videl kot ključno za preskok v miselnosti ekipe

    Več iz teme

    Luka DončićSlovenijakošarkaslovenska košarkarska reprezentancaAleksander SekulićNemčijaStožiceMark Padjen

