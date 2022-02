Luka Dončić dobil več kot je upal, objem Michaela Jordana

Tekmo vseh zvezd lige NBA so dobili košarkarji ekipe LeBrona Jamesa, ki so ekipo Kevina Duranta premagali s 163:160. Prvo ime dvoboja je bil Stephen Curry, ki je zadel 16 trojk, skupaj pa je dosegel 50 točk, s čimer si je prislužil naziv najkoristnejšega igralca tekme. V zmagovalni ekipi je bil tudi slovenski as Luka Dončić.

Ljubljančan, ki je bil v ekipo zvezdnika Los Angeles Lakers izbran kot rezervni igralec, na obračunu ni odigral vidnejše vloge. Na parketu je prebil 24:40 minute, ob polovični uspešnosti metov je dosegel osem točk, temu pa je dodal še tri podaje.

Dvaindvajsetletni Dončić je sicer letos tretjič igral na tekmi zvezdnikov lige NBA, del spektakla je bil kot član začetne peterke moštva v letih 2021 in 2020.

Čeprav Dončić ni imel glavne vloge na parketu, ga je doletela nenavadna čestitka. K njemu je pristopil slovitil Michael Jordan, ga objel in mu namenil nekaj sladkih besed. »Ostani zdrav,« mu je med drugim zaželel sloviti Jordan.

Zadnji koš na tekmi za končni izid je dal ravno 37-letni James, ki se je kot kapetan petič zapovrstjo razveselil zmage na tekmi All-Star. James, ki je igral na svoji 18. tekmi vseh zvezd, je sicer skupno dosegel 24 točk. Milwaukeejev Giannis Antetokounmpo je ob več kot 70-odstotnem metu prispeval 30 točk, zbral pa je tudi 12 skokov.

Stephen Curry je v zbirko posamičnih lovorik dodal še sladko za najkoristnejšega igralca tekme vseh zvezd. FOTO: Tim Nwachukwu/AFP

Naziv najkoristnejšega igralca tekme je pripadel zvezdniku moštva Golden State Curryju, ki je v Clevelandu pred 19.400 gledalci zadel rekordnih 16 metov za tri točke. Za dve točki je zaostal za dosežkom Anthonyja Davisa, ki je na tekmi leta 2017 dosegel 52 točk, je pa močno izboljšal rekord Paula Georga in njegovih devetih trojk s tekme All-Star 2016.

Kapetan druge ekipe je bil Durant (Brooklyn Net), ki pa je tekmo izpustil zaradi smrti babice.

Kot trener je ekipo LeBron vodil Monty Williams iz Phoenixa, ekipo Durant pa Erik Spoelstra iz Miamija.

Najboljši strelec poraženega moštva je bil s 36 točkami Joel Embiid (Philadelphia).

V petek je v okviru vikenda vseh zvezd potekalo tekmovanje vzhajajočih zvezd, v soboto pa tekmovanje v metanju trojk, v zabijanju in spretnosti.

Košarkarji so tekmo All-Star v Clevelandu igrali tretjič, pred tem še v letih 1981 in 1977.