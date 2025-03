Primorec v štirih minutah brez točke

Ekipa Portland Trail Blazers je v košarkarski ligi NBA doma s 128:109 prepričljivo premagala Denver Nuggets. Zanj je slovenski reprezentant Vlatko Čančar igral le štiri minute in 19 sekund ter v tem času dvakrat asistiral, ostale statistične rubrike pa so ostale prazne.

Aaron Gordon je dosegel 23 točk za Denver, ki je izgubil drugič zapored in je sedaj tik za petami ekipi Los Angeles Lakers Luke Dončića. Lakers so tretji na zahodnem delu lige in bodo v noči na nedeljo ob 3.30 po slovenskem času gostili Chicago Bulls.

Deni Avdija je s 36 točkami, osmimi skoki in sedmimi asistencami popeljal Portland do zmage nad Denverjem, ki je bil že tretjo zaporedno tekmo brez glavnega centra in srbskega zvezdnika Nikole Jokića.

Shaedon Sharpe je dodal 23 točk, ko so Trail Blazers prevladovali v drugem polčasu, dobili so ga s 74:50, in dosegli četrto zaporedno zmago. Portland je ostal na lestvici za Dallasom, ki je Detroit Pistons ugnal s 123:117, ter Phoenixom v boju za 10. mesto v zahodni konferenci ter s tem za dvoboji za dodatna mesta, ki še vodijo v končnico.