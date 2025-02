Dončić bo prvič stopil pred kalifornijske novinarje (18.00)

Luka Dončić bo danes ob 18. uri v Los Angelesu stopil pred novinarje in javno spregovoril prvič po prihodu k moštvu LA Lakers. Ob njem bo na novinarski konferenci še športni direktor in arhitekt menjave Rob Pelinka.

Na novinarskih konferencah sicer Dončić ne slovi kot ravno najboljši gost, njegovi odgovori so redkobesedni in jedrnati, tokrat pa bo bolj kot ponavadi zanimivo pospremiti njegovo doživljanje menjave, ki bo spremenila njegovo kariero in življenje.

Preberite še:

Pretežak, neodgovoren, poškodovan? Odgovor Dončića bo silovit

Cena za Dončića sprva višja, o menjavi ni nič vedel niti Mark Cuban

Kdo je republikanska milijarderka Miriam Adelson, ki je prodala Dončića

V zadnjih dneh počasi v javnost curljajo bolj ali manj zanesljive informacije o ozadju in razlogih za menjavo, ki za Dallas pomeni veliko tveganje. Kaj je res in kaj ne, bo delno razjasnil Dončić, na natančne odgovore pa bo verjetno treba počakati še nekaj tednov ali mesecev, da se prah po menjavi desetletja poleže.

Prihod Dončića pričakuje tudi LeBron James, ki je v zadnjem obdobju v odlični formi, postal je igralec tedna v zahodni konferenci. FOTO: Al Bello/AFP

Za slovito športno revijo Sports Illustrated je nekdanji igralec Dallasa Chandler Parsons dejal, da je Luka novico o menjavi sprejel s solzami v očeh. V Teksasu je želel ostati in podpisati 345 milijonov dolarjev vredno superpogodbo, pred kratkim je kupil tudi novo domovanje za 15 milijonov dolarjev.

Novinarsko konferenco bomo spremljali v živo.