O menjavi Dončića ni nič vedel niti Mark Cuban

Dokler je bil Mark Cuban lastnik Dallas Mavericks, je bila v ospredju predvsem košarka, Cuban pa je bil kot stric navdušen nad predstavami Luke Dončića, ki je osmislil drugi del njegove vladavine v Teksasu. Nato je Cuban spoznal, da je napočil pravi trenutek za prodajo moštva in še obogatil svoje finance in izgubil vpliv v moštvu, ki se je manj kot dve leti zatem odreklo Dončiću.

Preberite še:

Pretežak, neodgovoren, poškodovan? Odgovor Dončića bo silovit

Mesto angelov čaka novega kralja: brez L in A ni Luka

Igralniški mogotci z Miriam Adelson na čelu so predvsem poslovneži, košarkarske odločitve so zaupali v roke Nicu Harrisonu in ta je, glede na številna anonimna poročila iz Dallasa, Luku vse bolj zameril vpliv in priljubljenost, zato se je odločil za menjavo.

Nekdanji igralec Dallasa Chandler Parsons je v eni od televizijskih oddaj potrdil, da Cuban o tem ni vedel nič: »Poslal sem mu sporočilo, da sem zmeden in začuden, pa mi je nazaj napisal le: 'Sva že dva'.«

Nico Harrison vse bolj postaja glavni krivec za odhod Dončića iz Dallasa. FOTO: Jerome Miron/USA Today Sports via Reuters

Poročila iz Teksasa v zadnjih urah postajajo vse bolj čudna, od tega, češ da je z Dončićem obsedena Harrisonova žena pa do boja za moč, ki je naposled pripadel generalnemu menedžerju moštva. Dejstvo pa je, da so se v zadnjih mesecih »znebili« številnih ljudi, ki jim je Luka zaupal.

Iz Dallasa so odšli podpredsednik za komuniciranje Scott Tomlin, kondicijski trener Casey Smith, pomočnik trenerja Igor Kokoškov, od igralcev pa trije dobri Lukovi prijatelji Jalen Brunson, Boban Marjanović in Dorian Finney-Smith. Z njim bo Dončić znova združil moči v Los Angelesu, tudi priljubljeni Doe-Doe nosi dres Lakersov.