(KOMENTAR) Pretežak, neodgovoren, poškodovan? Odgovor Dončića bo silovit

Prvič v profesionalni karieri se je Luka Dončić znašel na prelomnici, na katero ni bil pripravljen. Vsaj ne tako zgodaj v karieri in proti svojim željam ter pričakovanjem. Košarkarski svet v ligi NBA se po nedeljskem šoku še trese, z njim pa tudi življenje slovenskega superzvezdnika, ki pakira kovčke in v ameriški prestolnici slavnih začenja novo poglavje unikatne zgodbe.

Čudežni deček svetovne košarke, ki je kot golobradi mladenič v dresu Reala stopil na evropski prestol in strm vzpon nadaljeval kot naslednik Dirka Nowitzkega v Dallasu, je prvič v karieri »nezaželen«. Med v črno zavitimi in na vodstvo kluba jeznimi navijači nikakor, v pisarnah pač. Dončićeva junaštva minule pomladi – na njegovih plečih so se vzpenjali proti vrhu lige NBA in padli šele na zadnji stopnički –, so odločevalci v severnem Teksasu prehitro pozabili, raje so v ospredje postavili redke košarkarske in osebnostne pomanjkljivosti Ljubljančana.

Dallas je bil prvi, ki si je drznil podvomiti o kakovosti slovenskega mojstra s košarkarsko žogo. Izkušnje nas učijo, da bo cena visoka, Lukov odgovor pa silovit. Če bo s pobalinskim nasmehom pod holywoodske luči ob izgubljeni karizmi prinesel še šampionski prstan, Jezerniki napake tekmecev iz Dallasa ne bodo ponovili, v mestu angelov ga bodo častili po božje. Luka Dončić, Los Angeles Laker. Sliši se čarobno.