Prvi trojni dvojček v sezoni Luke Dončića

Slovenski košarkarski zvezdnik Luka Dončić je z Dallasom v ligi NBA gostoval pri Washingtonu in je s trojnim dvojčkom – 21 točk, 10 skokov, 10 podaj – popeljal do visoke zmage s 137:101. To je bila za Teksašane šesta zaporedna zmaga, s katero so Washingtonu, najslabši ekipi v prvenstvu NBA, prizadejali že 16. poraz v nizu.

Za Dončića, ki je dosegel prvi trojni dvojček v sezoni, skupno pa 78. v karieri, je s tribun navijalo tudi kakšnih sto glasnih slovenskih navijačev, je sporočilo slovensko veleposlaništvo v ZDA, ki je ogled tekme organiziralo kot dan slovenske dediščine v Washingtonu.

Washington je slovenskim navijačem, ki so si nadeli posebne kape z barvami kluba in Slovenije, za to priložnost namenila vstopnice po znižani ceni, veleposlanik Iztok Mirošič pa je med polčasom pozdravil igralce in gledalce ter se srečal tudi s predstavniki obeh klubov.

Dončić je na novinarski konferenci lige NBA govoril tudi o igranju za slovensko reprezentanco. »Če bi Slovenija leta 2029 gostila evropsko prvenstvo, bi bila to zagotovo uresničitev sanj. Igrati pred domačimi navijači je vedno nekaj posebnega. Veselim se spet igranja za reprezentanco, vedno bom igral, če bom le lahko. To je zame poseben ponos.«

Veteran Kyrie Irving je bil s 25 točkami prvi strelec Dallasa, ki je z desetimi zmagami na zadnjih 11 tekmah tretji v zahodni konferenci. Daniel Gafford, ki razmišlja tudi o morebitnem igranju za slovensko izbrano vrsto, je k zmagi dodal 16 točk.

Naslednja tekma Dallas čaka v soboto, ko bo gostoval pri Torontu.

Denver, kjer je Slovenec Vlatko Čančar po novi operaciji za dlje časa na seznamu poškodovanih, je izgubil v Clevelandu. Domači so slavili s 126:114 in prišli do 20. zmage v sezoni (ob treh porazih). Za goste tudi trojni dvojček Srba Nikole Jokića, dosegel 27 točk, 20 skokov in 11 podaj, ni bil dovolj.