Herro je bil junak Miamija, ki je spravil Lakerse v zadrego

Člani nekoč ene izmed najuspešnejših ekip severnoameriške košarkarske lige Los Angeles Lakers so se znašli v precejšnjih težavah. V ligi NBA so vpisali nov poraz, tokrat so v gosteh pri Miami Heat izgubili za kar 41 točk (93:134).

V ospredju je bil Tyler Herro, ki je skrbel za igro domače ekipe, hkrati pa je povsem zasenčil zvezdniško ekipo iz Kalifornije z LeBronom Jamesom na čelu. Jezernike čaka mučno iskanje krivcev in odgovorov po novi hudi zaušnici. Herro je v tretji četrtini dosegel 21 od 31 točk in končal z devetimi trojkami od skupno rekordnih 24 metov za tri točke Heat.

Jimmy Butler je dodal 17 točk, Bam Adebayo pa 14 točk, deset skokov in sedem podaj za Heat, ki je postavil rekord kluba z 42 podajami. Heat so ob polčasu vodili že za 17 točk, toda Herro je izbruhnil v tretji četrtini in zadel sedem trojk ter izenačil rekord vročice po številu trojk v eni četrtini. »V to tekmo smo vstopili z veliko energije in vidite, kaj se je zgodilo,« je dejal Adebayo.

Lakers, ki so v ponedeljek izgubili za 29 točk proti Minnesota Timberwolves, so bili videti brezvoljni na obeh koncih parketa. »V zadregi sem, vsi smo v zadregi,« je dejal trener JJ Redick. "Videlo se je, da v tej tekmi nismo pokazali pravega boja, manjkal nam je tudi profesionalizem. Seveda prevzemam svoj del odgovornosti, ampak odgovornost za to, kar se je zgodilo, bodo morali prevzeti tudi igralci.«

LeBron James je imel dober dan, a njegovo moštvo zelo slabega. FOTO: Carmen Mandato/AFP

Bilo je tudi nekaj spodbudnih znamenj, predvsem za Jamesa. Dosegel je 29 točk ob metu iz igre 12-18. Najboljši strelec lige vseh časov je prav tako prekinil svoj niz štirih zaporednih iger brez trojke. Kar je sicer bolj slaba tolažba, ko so Jezerniki izgubili šest od zadnjih osmih tekem.

V petek se bodo pomerili z Atlanta Hawks, ki so z zmago v Milwaukeeju s 119:104 prekinili niz sedmih zmag Bucks. Jalen Johnson je dosegel 23 točk in zbral 13 skokov za Atlanto, De'Andre Hunter pa je za peto peto zaporedno zmago dodal 20 točk s klopi. Zvezdnik Milwaukeeja Giannis Antetokounmpo je dosegel 31 točk, soigralec Damian Lillard pa 25.

Prvaki lige NBA Boston Celtics so ob zmagi nad Detroit Pistons s 130:120 vodili s kar 20 točkami prednosti. Jaylen Brown je vodil Kelte z 28 točkami in devetimi podajami. Kristaps Porzingis, ki se po novembrski operaciji gležnja še vedno vrača v formo, je za Boston dosegel 26 točk, zbral devet skokov in blokiral dva meta.

Moštvo Orlando Magic se je vrnilo po izjemnem porazu proti New York Knicks z zmago s 106:102 nad zaradi poškodb oslabljenimi 76ers v Philadelphii. Sixers, s Paulom Georgeom in z zvezdniškim centrom Joelom Embiidom, so zmanjšali zaostanek desetih točk v četrti četrtini na eno 22,3 sekunde pred koncem, a so Magic zmagali s prostimi meti Kentaviousa Caldwell-Popa, Franza Wagnerja in Jalena Suggsa. Wagner je dosegel 35 točk za Orlando, novinec Jared McCain pa 24 za gostitelje.

Po ponedeljkovi zmagi nad jezerniki so Minnesota Timberwolves dosegli še eno veliko zmago v Los Angelesu in premagali Clippers s 108:80. Ekipa Dallas Mavericks Luke Dončića bo v noči na petek igrala v gosteh pri Washington Wizards.

Izidi:

Boston Celtics – Detroit Pistons 130:120

Brooklyn Nets – Indiana Pacers 99:90

Miami Heat – Los Angeles Lakers 134:93

Philadelphia 76ers – Orlando Magic 102:106

Milwaukee Bucks – Atlanta Hawks 104:119

LA Clippers – Minnesota Timberwolves 80:108