Rakete grozile, Dončić jih je v Dallasu sestrelil s 26 točkami

Dallas Mavericks so v nabito polni dvorani American Airlines Center odigrali prvo domačo tekmo nove sezone v ligi NBA, serijo teksaških obračunov pa so odprli z zmago nad Houston Rockets. V tesnem obračunu je ekipa Luke Dončića bližnjim sosedom prvič občutneje pobegnila v tretji četrtini, ko je po asistenci Dončića trojko zadel Kristaps Porzingis (73:62). A rakete, pri katerih se je z 22 točkami s klopi izkazal Eric Gordon, se niso vdale in se do konca četrtine povsem približale, nato pa sta na sceno po začetku zadnjih 12 minut stopila Boban Marjanović in Reggie Bullock, ki sta s serijo košev Dallas odlepila na prednost, ki je Houstonu ni več uspelo stopiti. Bullock je s 16 točkami odigral najboljšo tekmo za svoj novi klub.

Na prvi domači tekmi za novega trenerja Jasona Kidda je bil Dončić prvi strelec večera s 26 točkami, ki jim je dodal 14 skokov in 7 asistenc. ​​Porzingis je v 20 minutah dosegel 9 točk (met iz igre 2:10) in moral zaradi težav z bolečinami v hrbtu z igrišča, kar je tako zgodaj v sezoni slab znak za latvijskega asa in njegov klub, ki je tudi pred aktualno sezono polagal veliko upov v njegovo boljšo pripravljenost. Dallas v naslednjem kolu čaka domači spopad še z drugim tekmecem iz domače zvezne države, San Antonio Spurs.

Houston, pri katerem se je Christian Wood izkazal s 16 točkami in 17 skoki, je Dallas premagal trikrat zapored, ko je pri sosedih gostoval kot prvi tekmec v sezoni v domači dvorani, a so Mavs prekinili ta negativen niz. Tim Hardaway mlajši je dosegel 16 točk in tudi prvi koš tretje četrtine, ki je začel niz Dallasa (13:0) za vodstvo s 70:60. A po tem, ko je Houston odgovoril (0:10), je Kidd v igro za zaključek tekme spet poslal svoje največje orožje: Dončić ni bil razpoložen z razdalje (met 1:6, skupno 10:25), veliko večino točk je dosegel bližje košu, odlično pa ga je v trenutkih, ko ni bil na parketu, nadomeščal Jalen Brunson z 11 točkami in 11 asistencami.

Domača klop po dolgih letih brez znanega obraza

Mnogi so se na sinočnji tekmi spomnili tudi Ricka Carlisla, ki je Dallas vodil vse od konca sezone 2007/08 - "nadomeščal" ga je Kidd, ki ga je Dallas leta 1994 kot drugega izbral na naboru, a se ga nato odrekel. Kidd se je nato vrnil v klub in z Dirk Nowitzkim ter preostankom legendarne ekipe leta 2011 osvojil edini naslov v zgodovini franšize.

Ekipa Utah Jazz je s 122:110 na domačem parketu ugnala Denver Nuggets, za katere poškodovani slovenski košarkar Vlatko Čančar ni dobil priložnosti za igro. Srb Nikola Jokić, najkoristnejši igralec lige v minuli sezoni, je za Denver v zgolj 15 minutah zbral 24 točk, šest skokov in pet podaj.

Brez superzvezdnika LeBrona Jamesa so igralci Los Angeles Lakers v gosteh po podaljšku premagali San Antonio Spurs s 125:121 za drugo zaporedno zmago v sezoni. James ima težave z desnim gležnjem, v njegovi odsotnosti sta bila najboljša Anthony Davis in Russell Westbrook s 35 in 33 točkami.

Golden State Warriors ostajajo nepremagani, Oklahomo City Thunder so bojevniki ugnali s 106:98. Košarkarji New York Knicks so končali niz 15 zaporednih porazov v dvobojih s Philadelphio 76ers, v Madison Square Gardnu so zmagali s 112:99.

Torkovi izidi:

Dallas Mavericks : Houston Rockets 116:106

(Luka Dončić 26 točk, 14 skokov, 7 asistenc, 1 blokada, 2 ukradeni in 4 izgubljene žoge v 34 minutah za Dallas.)

Utah Jazz : Denver Nuggets 122:110

(Vlatka Čančarja ni bilo v ekipi.)

New York Knicks : Philadelphia 76ers 112:99

Oklahoma City Thunder : Golden State Warriors 98:106

San Antonio Spurs : Los Angeles Lakers 121:125 (podaljšek)