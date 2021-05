Russell Westbrook je po 47 letih presegel Oscarja Robertsona

Prvi ostrostrelec moštva Golden State Stephen Curry (36 točk) je rešetal obrambo vodilnega moštva Utaha. FOTO: Kyle Terada/Usa Today Sports

Izidi, NBA

se je zapisal v zgodovino košarkarske lige NBA, potem ko je s 182. trojnim dvojčkom presegel 47 let star rekord. Zvezdnik Washingtona, ki je Robertsonov rekord izenačil v soboto, je ob današnjem porazu v gosteh pri Atlanti s 124:125 dosegel 28 točk, 21 podaj in 13 skokov. Westbook je v zadnji sekundah zgrešil met za tri točke za zmago.Westbrook, za katerega je bil to že 36. trojni dvojček v sezoni, bo tako še četrto od zadnjih pet sezon končal na vrhu po tem statističnem učinku.»Običajno se ne trepljam po hrbtu ob rekordih, danes pa se nedvomno bom,« je v smehu po tekmi dejal Westbrook o izboljšanju rekorda iz leta 1974, za katerega so mnogi poznavalci košarke dolgo menili, da bo obstal.Dvaintridesetletnik še ni pri koncu kariere, tako da bo izjemno znamko lahko še povišal. Ta čas ima med zdaj dejavnimi košarkarji skoraj enkrat več trojnih dvojčkov kot njegov najbližji zasledovalec. Westbrooku v tej statistični prvini slediz 99, tretji je, ki jih je v karieri zbral 58.Le še dva košarkarja poleg Westbrooka in Robertsona v zgodovini lige NBA sta za zdaj prebila magično stotico –s 138 ins 107 trojnimi dvojčki.»Že to, da me omenjajo v istem stavku s fanti, kot so Oscar, Magic, Jason Kidd ... To je nekaj, o čemer si nisem upal niti sanjati,« je še dejal Westbrook.Atlanta : Washington 125:124Cleveland Indiana 102:111Memphis : New Orleans 115:110San Antonio : Milwaukee 146:125Golden State : Utah 119:116Portland : Houston 140:129