S peto zaporedno zmago tretjič med evropsko elito

Slovenija : Bolgarija 71:66 (55:51, 41:32, 20:18) Dvorana Stožice, brez gledalcev, sodniki Marques (Por), Csender (Rom) in Kukelčik (Svk).

Slovenija: Oblak 16, Seničar 4, Prezelj 14, Barič 10 (2:4), Jakovina 2, Lisec 23 (1:1), Friškovec 2.

Bolgarija: Stojčeva 6, Kočeva 3, H. Ivanova 4 (2:2), G. Ivanova 5, Dimitrova (0:2), Zlatanova 14 (4:6), Georgijeva 14 (0:2), Hristova 20 (3:4).

Pravi čas zadele tri trojke

Tudi brez selektorjain centrater ne povsem brez težav so slovenske košarkarice uspešno opravile svoje delo v 5. kolu kvalifikacij za letošnje evropsko prvenstvo. V stožiškem »mehurčku« so še drugič prekosile Bolgarijo (v Sofiji so bile boljše z 72:64) in s peto zmago potrdile mesto med najboljšo šestnajsterico stare celine, ki se bo med 17. in 27. junijem zbrala v Valencii in Strasbourgu.Na poti do tretje zaporedne uvrstitve na eurobasket se slovenska reprezentanca ni mogla ogniti vzponom in padcem, podobno pa je bilo tudi tokrat v Stožicah., ki je zaradi Grgićeve karantene vodil ekipo, je moral nenehno iskati dodatne rešitve, saj so se Bolgarke borile na vso moč. Sredi druge četrtine so vodile s 30:24 in se nato znale vrniti v igro po slovenskih minutah. Najvišja prednost naših košarkaric na tekmi je znašala devet točk (61:42, 68:59), vidne pa so bile težave pri metih z večje razdalje.V prvih treh četrtinah je bil njihov izkoristek pri poskusih za tri točke le 3:18, zato je bilo zlata vrednih 23 točk in 7 skokov centra. Ko so Bolgarke v drugem polčasu vztrajale pri conski obrambi, pa so se približale le na točko razlike. Veliko lažje je bilo šele, ko soinv zadnji četrtini dodale še tri trojke. Tesno zmago Slovenije je potrdila kapetanka Baričeva s spretnim prodorom, po katerem je lahko s soigralkami mirno pričakala zadnje sekunde, da so si kljub hudim časom planile v objem.»V glavo smo si vbile, da danes ne bomo zapustile Stožic brez zmage. Ključna je bila naša agresivnost v prelomnih trenutkih. Če ne bi pritisnile na Bolgarke, bi se lahko tekma razpletla drugače,« je priznala Nika Barič.»Čeprav je bila tekma za Bolgarke bolj pomembna, saj bi z zmago še ohranile možnosti za nastop na evropskem prvenstvu, smo nalogo opravile, kot se je od nas pričakovalo. Do konca tekme smo ostale zbrane in zasluženo prišle do nove zmage. Čestitke gredo tako strokovnemu štabu kot vsem igralkam. Ponosna sem na vse. Veselim se nastopa na evropskem prvenstvu, saj sem prepričana, da nas čakajo velike in lepe stvari,« je dodala Eva Lisec.V soboto ob 17. uri se bo slovenska reprezentanca pomerila še z Islandijo, zadnjeuvrščeno v skupini A, ki so jo v novembrskem ciklu premagale s 94:58.