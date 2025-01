Še več slabih novic iz Dallasa, Dončić ostal brez novega soigralca

Košarkarji Dallas Mavericks bodo morali v severnoameriški ligi NBA več mesecev igrati brez centra Derecka Livelyja, poroča medijska hiša ESPN. Dvajsetletnik si je namreč zlomil kost v stopalu, zaradi česar bo odsoten vsaj dva meseca, okrevanje pa bi se lahko zavleklo tudi tri mesece.

Gre za velik udarec za Teksašane, ki že od božica igrajo brez slovenskega zvezdnika Luke Dončića, obenem pa imajo težave z zdravjem tudi številni drugi košarkarji Mavericks.

Lively velja za enega ključnih mož Dallasa v obrambi pod košem. To sezoni je v povprečju do 14. januarja, ko se je poškodoval, dosegal 9,1 točke, 7,8 skoka, 2,6 podaje in 1,7 blokade na tekmo. Manjkal bo vsaj do konca marca, konec rednega dela sezone pa bo 13. aprila.

Dončić in Lively bosta znova skupaj igrala šele v končnici, če se bo Dallas prebil vanjo. FOTO: Kevin Jairaj/Reutets

Dallas bo ponoči igral proti Minnesoti v ponovitvi lanskega finala zahodne konference. Ob Livelyju in Dončiću bodo zagotovo manjkali še Jaden Hardy, Dante Exum in Dwight Powell, medtem ko so vprašljivi Quentin Grimes, Naji Marshall in Klay Thompson.

Pri Dallasu sicer počasi pogledujejo proti začetku februarja, ko bi se (po najbolj optimističnem scenariju) Dončić lahko počasi vrnil na parket. Že zdaj je jasno, da z visokim mestom po rednem delu letos ne bo nič, ključno pa bo, da bodo v končnico prišli zdravi in v polni postavi, ne glede na mesto, s katerega bodo začeli ponovno pot proti vrhu lige NBA.

Iz vodstva lige NBA so danes sporočili, da so zaradi slabega vremena (snežni vihar) prestavili obračun rednega dela med New Orleans Pelicans in Milwaukee Bucks v New Orleansu.