Nova točka in mejnik za slovenskega kapetana

Hokejisti moštva Los Angeles Kings so z Anžetom Kopitarjem na čelu na gostovanju pri moštvu Seattle Kraken doživeli poraz z 2:4 (2:2, 0:1, 0:1). Junak tega dvoboja v NHL je bil Kanadčan Jaden Schwartz, ki je s trojčkom golov (v 1., 8. in 59. minuti) prispeval levji delež k domači zmagi.

Pri vseh treh zadetkih je bil med podajalci finski zvezdnik Kaapo Kakko, med strelce pri Seattlu pa se je vpisal tudi Schwartzev rojak Chandler Stephenson (22.). Za Kralje sta v polno zadela Šved Adrian Kempe (7.) in v Sydneyju rojeni Jordan Spence (19.), ki ima – mimogrede – kanadsko in japonsko državljanstvo.

Slovenski zvezdnik je na ledeni ploskvi prebil debelih 21 minut, sprožil dva strela in v statistiko vpisal točko za podajo Kempeju.

Pridružil se je Crosbyju Anže Kopitar je vpisal svojo že 30. podajo v sezoni in tako postal šele 11. igralec v zgodovini NHL, ki je v 19 sezonah dosegel (vsaj) toliko asistenc. Hkrati se je s tem podvigom pridružil Sidneyju Crosbyju; postal je drugi hokejist, ki mu je ta dosežek uspel letos. Podaja je zaznamovala Anžetovo 588. točko na gostovanjih, z njo pa se je izenačil z Mikom Gartnerjem na 36. mestu v zgodovini lige. Odigral je 712. tekmo v najmočnejšem hokejskem klubskem tekmovanju, s čimer se je izenačil s Patom Verbeekom na 35. mestu večne lestvice v NHL.

Drugi izidi: New Jersey Devils – Philadelphia Flyers 1:3, Ottawa Senators – Boston Bruins 6:5 – po kazenskih strelih, Colorado Avalanche – Dallas Stars 6:3, Florida Panthers – Anaheim Ducks 3:0, Montreal Canadiens – Toronto Maple Leafs 3:7, Tampa Bay Lightning – Detroit Red Wings 5:1, New York Rangers – Columbus Blue Jackets 1:0 – po kazenskih strelih, Washington Capitals – Pittsburgh Penguins 4:1, Winnipeg Jets – Calgary Flames 1:3, New York Islanders – San Jose Sharks 4:1, Chicago Blackhawks – Vegas Golden Knights 5:3, Nashville Predators – Minnesota Wild 6:2, Utah – St. Louis Blues 4:2, Vancouver Canucks – Edmonton Oilers 3:2.