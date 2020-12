Silver: Pripravljeni smo se prilagajati ob morebitnem vdoru virusa

Severnoameriška košarkarska liga NBA ob vdoru novega koronavirusa nima vzpostavljenih protokolov za prestavljanje tekem ali ustavitev sezone, a se je pripravljena prilagajati in celo vrniti v tako imenovane mehurčke, poroča francoska tiskovna agencija AFP po konferenčnem klicu komisarja lige Adama Silverja z lastniki franšiz.



Začetek sezone v najmočnejšem košarkarskem tekmovanju bo v noči s torka na sredo, kljub povečanem številu okužb v Los Angelesu in številnih drugih ameriških mestih.



Silver ni govoril o konkretnih številkah, ob katerih bi se morali načrti lige spremeniti, je pa dejal, da je NBA pripravljena na izolirane primere okužb v ekipah. Realnost pa je bila doslej v različnih športnih tekmovanjih precej drugačna, saj se doslej nikjer niso mogli povsem izogniti novemu koronavirusu, pravi.



»Če bi spoznali, da naši protokoli ne delujejo in da se je covid-19 razširil znotraj ekipe ali celo prešel na drugo ekipo, smo pripravljeni začasno ustaviti sezono,« je dejal Silver in dodal, da so pripravljeni tudi na vzpostavitev drugačnih protokolov: »Zaupamo v zdravstvene in varnostne protokole, za katere smo se odločili po pogovorih z zvezo igralcev in našimi zdravstvenimi strokovnjaki. Pričakujemo nekaj »ovir na cesti« in vemo, da obstaja možnost, da bomo morali prestaviti nekaj tekem, vendar pa bomo počakali na to, kako se bo odvijal prvi del sezone, preden začnemo z drugim.«



Eden od teh je vrnitev v mehurček, v katerem je liga NBA brez ene same okužbe izpeljala določeno število preostanka minule sezone ter nato celotno končnico. Vseeno Silver upa, da bo hitro na voljo cepivo, ki bi omogočilo vrnitev navijačev v dvorane ekip. Na začetku sezone bo lahko šest franšiz pozdravilo navijače, a v omejenem številu in ob strogih ukrepih.



Na podlagi rezultatov v teh dvoranah bi lahko ostali trgi spoznali pravi način priprave dvoran za varno izvedbo tekem, pravi in obenem upa, da bodo lahko že v prvi polovici sezone navijači prisotni v večjem številu v vseh dvoranah. NBA kljub tem željam ne bo deležna preferenčnega statusa in bo počakala v vrsti za cepivo, je izpostavil Silver.



Dodal je, da na temo protestov v zvezi z neenakostjo in policijskim nasiljem novosti ni in da upa, da se bodo košarkarji in ekipe še naprej zavzemali za pravice ljudi ter nekoč znova stali pokončno ob igranju himne.



Silver je v obširnem pogovoru poudaril, da bodo vse odločitve na različnih področjih vedno sprejeli v sodelovanju z igralci in klubi. »Menim, da je bila liga skozi leta uspešna, saj smo bili vedno povezani pri reševanju zares zahtevnih vprašanj,« je še dodal Silver.

