Slovenci tretjič za OI, tokrat z Dončićem

Klemen Prepelič je pomemben slovenski adut. FOTO: Reuters

Želijo izkoristiti vabilo

Mike Tobey je dobil slovensko državljanstvo. FOTO: KZS

Zdovčevim ni uspelo ...

... Nesterovićevim tudi ne

Aleksander Sekulić bo vodil slovenske fante proti Tokiu. FOTO: KSZ

Slovenija je ena od štiriindvajsetih reprezentanc, ki se bodo prihodnji teden na štirih različnih lokacijah borile za štiri prosta mesta na olimpijskem turnirju v košarki. Zmagovalec skupine iz Kaunasa bo v Tokiu nastopal v predtekmovalni skupini s Španijo, Argentino in Japonsko.Na olimpijskih igrah v Tokiu je prostora le za dvanajst reprezentanc. Japonski mesto pripada kot gostiteljici, sedem ekip se je tja uvrstilo po regionalnem ključu na svetovnem prvenstvu 2018 na Kitajskem, preostale štiri pa si bodo mesto izborile na kvalifikacijskih turnirjih v Victorii v Kanadi, Splitu, Beogradu in Litvi.Poleg Japonske so na olimpijske igre že uvrščene Španija in Francija iz Evrope, Argentina in ZDA iz Amerik, Nigerija kot predstavnica Afrike, Iran iz Azije ter Avstralija.Na vsakem prizorišču kvalifikacijskih bojev je šest reprezentanc, vozovnico za Tokio pa si bo priigral le zmagovalec, ki bo moral najprej preskočiti skupino, torej odigrati dve tekmi, zmagati v polfinalu in nato še v odločilni tekmi oziroma finalu. Vsi turnirji se bodo začeli 29. junija in končali 4. julija.V Dalmaciji bodo tekmovale Nemčija, Rusija in Mehika v eni skupini ter Tunizija, Hrvaška ter Brazilija v drugi. V Beogradu je Srbija v skupini z Dominikansko republiko ter Filipini, v drugi pa so Portoriko, Italija ter Senegal. V Kanadi pa bodo igrali Grčija, Kitajska, Kanada, Urugvaj, Češka in Turčija.Slovenija, ki ni nastopila na svetovnem prvenstvu na Kitajskem, se je v kvalifikacije za olimpijske igre uvrstila v povabilom organizatorja. Iz Evrope ga je dobila še Hrvaška, ki je bila na žrebu skupin enako kot Slovenija uvrščena v tretji kakovostni boben.Slovenija bo v Litvi nastopila v skupini B, prva tekma pa jo čaka 30. junija ob 15.30 proti Angoli. Naslednji dan ob isti uri sledi obračun s Poljsko, petek je dan odmora, sobota in nedelja pa sta rezervirani za odločilne obračune. Prvouvrščeni iz skupine B bo igral proti drugemu iz skupine, v kateri so Litva, Venezuela in Južna Koreja, oziroma obratno, finale v nedeljo, 4. julija, pa je na sporedu ob 18.30.Slovenija bo tretjič igrala v kvalifikacijah za olimpijske igre. Na obeh dosedanjih turnirjih je bila neuspešna. Junija 1992 ji je v Zaragozi zmanjkal le en koš, bolj oddaljena pa je bila 2008, ko se je v Atenah potegovala za igre v Pekingu.Prvo uradno tekmo v samostojni Sloveniji je košarkarska reprezentanca odigrala prav na kvalifikacijskem turnirju za OI v Barceloni. V Zaragozi je na enajstih tekmah zmagala sedemkrat, žal pa je odločilni dvoboj proti Skupnost neodvisnih držav oziroma republik nekdanje Sovjetske zveze izgubila z 82:84.Ekipo so tedaj sestavljaliinŠestnajst let pozneje je Slovenija v postavinastopila v Atenah ter se po porazu s Portorikom v četrtfinalu poslovila od olimpijskih sanj.Ali drži, da gre v tretje rado, bodo imeli naslednji teden priložnost dokazatiinSelektor jeNa OI so doslej trikrat nastopili rokometaši, nazadnje v Riu 2016.