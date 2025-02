Slovenci zanesljivo prek Ukrajine

Hrovat: Pokazali smo željo in borbenost

Gregor Hrovat: »V Rigo smo prišli s pomlajeno reprezentanco, na drugi strani pa smo imeli izkušeno zasedbo Ukrajine, ki je še imela možnosti za preboj na EP. Vedeli smo, da jo s talentom ne bomo premagali, ampak, da moramo pokazati željo ter borbenost in jo omejiti na manj kot 70 točk. Vseh 40 minut smo igrali s to mislijo, morda je bilo nekaj slabših minut, a vsakič smo se pobrali in zasluženo zmagali. S takim pristopom se moramo lotiti tudi ponedeljkove tekme s Izraelom in kvalifikacije končati na prvem mestu v skupini.«