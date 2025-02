Pomlajeni Slovenci danes v Rigi dokazujejo svojo vrednost

Pomlajena slovenska košarkarska reprezentanca se v Rigi pripravlja na zadnji tekmi kvalifikacij za evropsko prvenstvo, kamor je že uvrščena. Selektor Aleksander Sekulić zaradi poškodb ne bo mogel računati na Roka Radovića in Tiborja Mirtića, ki bi v trenutni zasedbi sodila med bolj izkušene košarkarje.

Slovenci rezultatskega pritiska nimajo, a hkrati napovedujejo boj za zmago. Izkušeno jedro reprezentance se počasi poslavlja, Edo Murić in Zoran Dragić sta poleti napovedala slovo od reprezentance, zato bodo mladi morali prevzeti odgovornost in stopiti v ospredje. Sekulić opozarja, da so napake neizogibne, upa na dober rezultat, glede pristopa pa ne bo popuščal: »Želim si, da vztrajamo pri preposti in hitri košarki, da izkoristimo našo mladost, bo potrebna dobra obramba.«

Na parket arene v Rigi bodo Slovenci prvič stopili danes ob 16.30, ko »gostujejo« pri Ukrajini, v ponedeljek ob 20.00 jih čaka še dvoboj z Izraelom.