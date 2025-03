Slovenija v Bologni s Srbijo, Italijo in Litvo

Košarkarice Slovenije bodo predtekmovanje jubilejnega 40. evropskega prvenstva igrale v Bologni skupaj s Srbijo, Italijo in Litvo, je določil žreb v Atenah. V nadaljnje tekmovanje oziroma četrtfinale se bosta uvrstili po dve najboljši reprezentanci iz vsake skupine. Izločilni boji in tekme za medalje bodo v Pireju.

Predtekmovalne skupine bodo potekale še v Hamburgu, Brnu in Pireju. Evropsko prvenstvo se bo začelo 18. junija in končalo 29. junija.

Slovenke, ki so bile na žrebu v tretjem kakovostnem bobnu, bodo petič zapored zaigrale na evropskem prvenstvu. Prvič so nastopile leta 2017 v Pragi, nato pa so bile udeleženke zaključnih turnirjev v Srbiji 2019, Franciji 2021 in Sloveniji 2023. Njihova najboljša uvrstitev je deseto mesto.

Slovenija je iz prvega bobna dobila Srbijo, iz drugega je bila določena Italija, iz zadnjega pa Litva.

Skupina A (Pirej):

Grčija, Turčija, Francija, Švica

Skupina B (Bologna):

Slovenija, Srbija, Italija, Litva

Skupina C (Brno):

Belgija, Češka, Črna gora, Portugalska

Skupina D (Hamburg):

Velika Britanija, Nemčija, Švedska, Španija