Slovenci prepričljivo strli le en polčas žilave Venezuelce

V Litvi slovenske košarkarje spremlja tudi lepo število slovenskih navijačev. FOTO: FIBA.basketball

Košarkarji Slovenije so v Kaunasu v Litvi v polfinalnem dvoboju kvalifikacijskega turnirja za uvrstitev na olimpijske igre brez težav premagali Venezuelo z 98:70 in se bodo jutri v odločilni tekmi za pot v Tokio pomerili z zmagovalcem drugega polfinalnega dvoboja med favoriziranimi gostitelji Litovci in Poljaki (18.30).Slovenci z NBA zvezdnikomv glavni vlogi so potrdili vlogo velikih favoritov proti južnoameriški reprezentanci, ki je v prvem polčasu držala korak z našimi z zelo agresivno košarko.»Imajo velik atletski potencial za dobro obrambo. Zato bomo morali biti v napadu še bolj natančni in vztrajni pri tem, v čemer smo uspešni. S takšnim pristopom si lahko priigramo nastop v finalu,« je dvoboj napovedal slovenski selektorSlovenija je v prvi četrtini že imela 10 točk prednosti, a je po Dončićevem (dosegel je sedem točk in štiri podaje) odhodu na oddih šla s prednostjo petih točk (26:21). Na odmor je šla Slovenija sprednostjo z 48:41, najboljši strelec med našimi pa je bils 16 točkami. Dončić je pri 13 točkah in osmih podajah. Žilavi tekmeci so v tretji četrtini le »položili orožje«, Dončić (21) in Tobey (23) sta Slovenijo zapeljal v zadnjo četrtino s prednostjo 71:55. V zadnji četrtini so naši še stopili na plin in tekmo končali koš pod stotico – 98:70.Tobey 27 (12 skokov), Dončić 23 (13 podaj, 9 skokov), Dragić 12, Murić 7, Blažič, Čančar in Rupnik po 6, Horvat 5, Čebašek in Nikolić po 3.