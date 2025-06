Slovenske košarkarice na EP do najboljše uvrstitve doslej

Končal se je skupinski del 40. evropskega prvenstva za košarkarice. Slovenke so osvojile deveto mesto, kar je njihova najboljša uvrstitev doslej. Četrtfinalni boji, brez slovenskega tekmovalnega pridiha, se bodo začeli v torek.

Mednarodna košarkarska organizacija Fiba je po koncu skupinskega dela EP objavila vrstni red reprezentanc, ki niso napredovale v četrtfinale. Ekipe so od 9. do 16. mesta razvrščene v skladu z uradnimi košarkarskimi pravili, pri čemer je bilo primarno merilo uvrstitev v skupini, sledila pa sta izkupiček zmag in porazov ter razlika v koših.

Slovenske košarkarice so osvojile končno deveto mesto, kar je najboljša uvrstitev slovenske ženske reprezentance v košarki na prvenstvih stare celine doslej. Slovenke so se pred tem dvakrat zavihtela na deseto mesto, ki so ga dosegle v letih 2019 in 2021, ko je Slovenija prav tako zasedla tretje mesto v skupini in izpadla v dodatnih kvalifikacijah za četrtfinale.

Raketeso v Bologni izgubile z Litvo (71:77) in Italijo (66:77) ter premagale Srbijo (84:69).

Zaključni del prvenstva bo potekal v ikonični dvorani miru in prijateljstva v grškem Pireju od 24. do 29. junija. Četrtfinalni pari na prvenstvu so Francija – Litva in Italija – Turčija ter Španija – Češka in Belgija – Nemčija.

Končna razvrstitev bo določila, katere reprezentance se bodo pridružile Češki, gostiteljici Nemčiji in Madžarski v kvalifikacijah za svetovno prvenstvo leta 2026. Zmagovalke letošnjega eurobasketa si bodo sicer neposredno zagotovile mesto na svetovnem prvenstvu, vendar bodo kljub temu nastopile tudi v kvalifikacijah skupaj z drugimi uvrščenimi ekipami, saj Evropa razpolaga s kvoto osmih ekip.

Vrstni red eurobasketa od 9. do 16. mesta:

9. Slovenija

10. Švedska

11. Grčija

12. Portugalska

13. Srbija

14. Velika Britanija

15. Črna gora

16. Švica