Slovenski derbi Dončiću in Dallasu

Dallas bližje končnici kot Miami

Luka Dončić in Goran Dragić sta tudi poklepetala. FOTO: Sam Navarro/Usa Today Sports

V severnoameriški košarkarski ligi sta se pomerili ekipi Dallas Mavericks in Miami Heat. Zmage so se veselili košarkarji Dallasa, ki so s 127:113 premagali Miami. Na tekmi sta nastopila tudi slovenska košarkarja.je za Dallas dosegel 23 točk, 12 skokov in osem podaj,pa je za Miami tekmo končal z 19 točkami in petimi skoki.Za najbolj prepričljivo predstavo na miamijskem parketu je poskrbel, ki je tokrat paral živce obrambi Miamija. Hardaway je Miami potopil s kar desetimi trojkami, skupno pa je na tekmi dosegel 36 točk. Tekma je bila zanj nekaj posebnega. Hardaway se je vrnil nazaj v dvorano, v kateri pod stropom visi majica njegovega očeta Tima Hardawaya. »To je bila velika čast in privilegij, da igram pod očetovim dresom, je nekaj posebnega,« je dejal Hardaway mlajši.Tako Dallas kot Miami se borita za najboljša mesta v svojih konferencah. Dallas v razvrstitvi zahodne konference s 37 zmagami in 28 porazi spet zaseda peto mesto, Miami je na lestvici vzhodne konference lige NBA s 35 zmagami in 31 porazi šesta najboljša ekipa. Nekaj posebnega pa je bila tekma za slovenska asa.Medsebojni slovenski dvoboj je pripadel Dončiću, ki je bil tokrat drugi najboljši strelec Dallasa. Pri Miamiju nihče od igralcev ni presegel 20 točk. Najbližje temu izkupičku sta bila Dragić inz 19 točkami. Po tekmi sta si Dončić in Dragić po družbenih omrežjih izmenjala sporočila s fotografijami, srčkom in slovensko zastavo.