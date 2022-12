Slovenski košarkarji bodo svetovno prvenstvo začeli v Okinavi

Slovenska košarkarska reprezentanca bo uvodni del svetovnega prvenstva odigrala na Japonskem v Okinavi. Vsi trije organizatorji spektakla prihodnje leto, ki bo na sporedu med 25. avgustom in 10. septembrom, so namreč izbrali partnerske ekipe, njihove odločitve pa je že potrdil Izvršni odbor mednarodne košarkarske organizacije FIBA, je sporočila Košarkarska zveza Slovenije (KZS). Luka Dončić in soigralci bodo tako igrali na Japonskem, Združene države Amerike na Filipinih in Kanada v Indoneziji.

Slovenija in Kanada sta si nastop na svetovnem prvenstvu že zagotovili, Združene države Amerike pa bodo morale vozovnico potrditi v februarskem kvalifikacijskem ciklu. Odločitve o izbranih partnerskih reprezentancah ne bodo vplivale na same postopke žreba, ki se bo odvil 29. aprila 2023 v Manili, dodajajo pri KZS.

Kot je bil primer že na zadnjem svetovnem prvenstvu leta 2019, bodo Filipini kot gostitelji skupinskega in izločilnega dela turnirja uvrščeni v prvi boben. Tam se jim bodo pridružile najbolje uvrščene reprezentance jakostne lestvice FIBA, ki bo objavljena po zadnjem februarskem kvalifikacijskem ciklu. Moštvi ZDA in Filipinov bosta ob tem razvrščeni v dve različni skupini izmed štirih, ki bodo sicer na sporedu v Manili. Japonska in Slovenija bosta skupinski del odigrali v Okinavi, ki bo domovanje dveh skupin uvodnega dela. Kanada bo igrala v Džakarti, tudi Indonezija pa bo gostila dve skupini prvega dela svetovnega prvenstva. Natančen sistem in potek žreba bo določen po zaključku kvalifikacij, ko bo znanih vseh 32 sodelujočih reprezentanc. Načela žreba bodo temeljila na svetovni jakostni lestvici in geografskih načelih.

Erjavec: Novo veliko priznanje za slovensko košarko

»To, da je Japonska izmed številnih košarkarskih velesil prav nas izbrala za partnerko skupinskega dela na svetovnem prvenstvu, je novo veliko priznanje za slovensko košarko,« je v uradni izjavi dejal predsednik KZS Matej Erjavec. »S pridobljeno vozovnico za Azijo so fantje v novembrskem ciklu res naredili izjemen posel in lahko se le veselimo prihajajočega koledarskega leta. Pred reprezentanco sta resda že zadnji tekmi kvalifikacij konec februarja, a s klicem japonske košarkarske zveze in Fibe se je vodstvo reprezentance že začelo ukvarjati tudi s projektom svetovnega prvenstva. Tako kot vedno bomo ekipi zagotovili vrhunske pogoje za delo, prav tako pa sem prepričan, da bodo med pripravami vrhunske košarke deležni tudi slovenski navijači. Komaj čakamo na žreb 29. aprila, da izvemo, kdo vse nam bo družbo delal v Okinavi.«

Na svetovnem košarkarskem prvenstvu bo šele drugič nastopilo 32 reprezentanc. Prvi del skupinskega dela se bo odvil med 25. in 30. avgustom, drugi del skupinskega dela bo na sporedu med 31. avgustom in 4. septembrom, izločilni del pa bo potekal med 5. in 10. septembrom 2023. Paketne vstopnice so navijačem že na voljo, dnevne in posamezne vstopnice pa bodo v prodaji po izvedenem žrebu skupin.

Slovenija bo četrtič udeleženka svetovnega prvenstva. Prvič je nastopila 2006 v Saporu in Tokiu, 2010 je igrala v Turčiji, leta 2014 pa v Španiji. Kvalifikacije se bodo sicer končale februarja prihodnje leto, ko bodo reprezentance odigrale še zadnji dve tekmi. #mojtim bo v petek, 24. februarja gostoval v Estoniji ter v ponedeljek, 27. februarja na domačem parketu gostil reprezentanco Izraela.