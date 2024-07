(VIDEO) Slovenski košarkarski upi v finalu evropskega prvenstva

Slovenska košarkarska reprezentanca do 20 let se je uvrstila v finale evropskega prvenstva na Poljskem. V polfinalu je bila prepričljivo boljša od Belgije z 91:79, v finalu v nedeljo ob 20.30 pa se bo srečala z zmagovalcem dvoboja med Francijo in Grčijo.

Svoje opravili že v prvem polčasu

Varovanci trenerja Petra Markovinovića še niso izgubili tekme na EP in so le še korak oddaljeni od ponovitve dosežkov zlate generacije igralcev do 20 let z začetka stoletja. Jaka Lakovič, Matjaž Smodiš, Marko Maravič, Primož Brezec, Sani Bečirović, Boštjan Nachbar, Goran Dragić, Erazem Lorbek, Emir Preldžić, Jaka Klobučar in Gašper Vidmar so bili dvakrat zlati na prvenstvih 2000 na Ohridu in 2004 v Brnu ter bronasti 2006 v Izmirju.

FOTO: Fiba Europe

V polfinalu je Slovenija temelje zmage postavila že v prvem polčasu. Uvodno četrtino je dobila s 35:18, pred odmorom pa je imela že 29 točk naskoka. Urban Klavžar je dosegel 20 točk (trojke 5:8), 19 jih je dodal Matija Samar, 13 Arne Osojnik, 12 Domen Petrovič in deset Vukašin Todorović ter Sergej Macura.

V ekipi so še Jan Zemljič, Nal Belko, Luka Lampret, Gašper Škorjanc, Filip Horvat in Gašper Kočevar. Slovenija je v skupinskem delu premagala Črno goro (81:61), Litvo (69:62) in Islandijo (98:68), v osmini finala je bila boljša od Severne Makedonije (82:71), v četrtfinalu pa od Poljske s 73:72.